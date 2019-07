Op vakantie in eigen land: Hannes Coudenys deelt zijn tips voor Kortrijk Liesbeth De Corte

05 juli 2019

12u06 0 Vrije tijd 4 op de 10 Belgen nemen geen zomervakantie. Toch nood aan een korte adempauze in het weekend? Dan is een uitstapje in eigen land de ideale oplossing. Het is lekker goedkoop, je moet geen bagage inpakken en een staycation is helemaal hip. Zéker met de tips van een local. Deze week deelt Hannes Coudenys zijn places to be voor Kortrijk.

1. Waar ontbijt je graag?

“Kortrijk heeft jammer genoeg niet zo veel ontbijtzaken. Julia’S is één van de uitzonderingen. Bij deze koffiebar, die trouwens vlakbij het station ligt, kan je broodjes, granola, vers fruit met yoghurt of verfrissende smoothies bestellen. Lekker en gezond! Extra bonuspunten omdat het binnen gezellig is ingericht.”

2. Wat is dé hotspot van Kortrijk?

“Momenteel zijn de zomerbars ontzettend populair. Je hebt er verschillende, waaronder Bar Botaniek, Bar Tropical en Nuba-R. Die vallen stuk voor stuk in de smaak. Begrijpelijk: als je er eentje gaat drinken, kom je precies in een ander land terecht. Ze kleden de pop-upbars immers aan met exotische planten, een zandstrand of indrukwekkende waterinstallaties.”

3. Wat is jouw meest recente ontdekking?

“Net zoals Gent en Brugge is Kortrijk een stad vlak aan het water. Het enige verschil? Hier heb je niet zo veel toeristenboten om op de rivieren te varen. Al heb ik recent ontdekt dat er één bedrijf is dat boeten verhuurt: De Keper. Hier kan je 3 soorten sloepen huren, genaamd ‘Manten’, ‘Kalle’ en ‘Nette’ voor een tocht op het water. Ik heb dat onlangs uitgeprobeerd en dat was puur genieten. Je krijgt champagne mee voor onderweg en ziet de stad eens vanuit een ander perspectief.”

4. Is er een must-see voor architectuurliefhebbers?

“Barco, een grote technologiereus met een zetel in Kortrijk, heeft recent z'n nieuw hoofdkantoor geopend. Dat is een rond futuristisch gebouw met een vijver voor, waardoor je een mooie weerspiegeling ziet in het water. Je merkt dat daarover is nagedacht. Het ligt een beetje buiten het centrum, in een industriepark, maar het is de moeite waard om te bezoeken. Geloof me vrij: als je ervoor staat, ben je gegarandeerd onder de indruk.”

5. Waar kom jij tot rust?

“Als ik even wil ontsnappen aan de drukte ga ik naar De Libel. Dat is een uitkijkpunt over de stad in de vorm van een - je raadt het al - libel. Vroeger had je daar alleen maar kleiputten, maar nu is de omgeving omgetoverd tot een mooi stuk groen. De vorm van de libel heeft dan ook een diepzinnige betekenis: dit is het eerste beestje dat tevoorschijn komt als de natuur zich herstelt.”

6. Waar ga je naartoe als het regent?

“Als het buiten miezert, neem ik mijn zoontje Rae Morris mee naar het skatepark Luxaplast. Dat is recent helemaal vernieuwd, je zit er droog én je kan je even uitleven.”

7. Waar kunnen we het best cultuur opsnuiven?

“Je kan het hele jaar door terecht in het muziekcentrum Track. Het is een ontmoetingsplaat voor muziekliefhebbers en bestaat uit een waaier aan zalen, van repetitieruimtes tot een conservatorium, het café Pand.A en de concertclub De Kreun. Daar heb ik bijvoorbeeld al een exclusieve try-out van de band alt-J gezien. Voor de liefhebbers staat er in de hal zelfs een piano waar je op kunt spelen. Ben je meer een cinefiel? Dan is de Budascoop op je lijf geschreven. In deze ietwat oude cinema kan je originele films zien, die elders niet op de programmatie staan.”

8. In welke restaurants kan je lekker, maar betaalbaar eten?

“Nude is een relatief nieuw en hip foodsharing-adresje. Daarnaast heb je nog De KleinKeuken. Dit eethuis heeft een superhealthy menukaart. Ik ben vooral fan van de inrichting; die is industrieel, maar toch rommelig en gezellig. Een derde aanrader is La Cantine, een restaurant bij een conceptstore waar je allerlei hebbedingen kunt kopen voor in je huis en keuken. Extra pluspunt: zij hebben een van de beste terrassen van Kortrijk. Perfect voor deze zomer.”

Hannes Coudenys werkt als vlogger, is de oprichter van Ugly Belgian Houses en heeft het creatief agency Hurae opgestart, dat socialemediastrategieën bedenkt voor bedrijven. De creatieve duizendpoot woont al jaren in Kortrijk.