Op vakantie in eigen land: Fatma Taspinar deelt haar tips voor Mechelen Liesbeth De Corte

19 juli 2019

11u05 0 Vrije tijd 4 op de 10 Belgen nemen geen zomervakantie. Toch nood aan een korte adempauze in het weekend? Dan is een uitstapje in eigen land de ideale oplossing. Het is lekker goedkoop, je moet geen bagage inpakken en een staycation is helemaal hip. Zéker met de tips van een local. Deze week deelt Fatma Taspinar places to be voor Mechelen.

Waar start jij een vrije dag in Mechelen?

“Voor een ontbijt ga ik heel vaak naar Noen. Ik ken de eigenaars, maar los daarvan is het daar gezellig én lekker. Op het menu vind je bijvoorbeeld granola met yoghurt en vers fruit, maar evengoed toasts met zelfgemaakte eiersla of kip curry. Ben ik wat meer gehaast? Dan passeer ik bij Le Pain Quotidien voor een energiek gembershot.”

Wat zijn je favoriete shopadressen?

“Zoals iedereen ga ik naar de klassieke winkels, maar in Mechelen vind je ook enkele unieke boetiekjes. Denk maar aan Lily of UMA. Daar kan je knappe Belgische en Scandinavische modemerken kopen. Voor eten passeer ik het liefst bij Sima, een Turkse supermarkt. Echt een aanrader. Daar kan je verse en goedkope groenten kopen, of speciale Turkse producten.”

Wat is dé hotspot van Mechelen?

“Recent heeft een nieuwe mercado de deuren geopend in de Vleeshalle. Vroeger boden slagers hier hun koopwaar aan, nu is het een foodmarket met 12 vaste kraampjes. Zelf ben ik er nog niet geraakt, dus ik heb het eten nog niet kunnen uittesten. In de eetbarretjes Wagenoord of Bar Marie vind ik het ook prachtig vertoeven. Daar kan je niet alleen iets knabbelen, maar ook rustig werken.”

Waar kom jij tot rust?

“In mijn eigen appartement mét tuin. (lacht) Een iets publiekere optie is Planckendael. Dat vind ik ook een prachtige plek, vooral bij mooi weer. Als het niet té druk is, kan deze zoo ook heel rustgevend zijn.”

Waar ga jij naartoe met een date?

“Moeilijke vraag! De wijnbar Unwined - vlak aan de Grote Markt - is best romantisch. Al is het ook populair, dus je moet geluk hebben om een plaatsje te vinden. Als dat lukt en je hebt enkele glaasjes op, kan je eventueel nog afzakken naar Bar Makadam. Het is slechts enkele meters wandelen, en je hebt er de keuze tussen meer dan 80 Belgische bieren.”

Wat zijn je favoriete restaurants?

“Cosma, vlak aan de Veemarkt, is enkele dagen in de week gesloten. Zie je dat het wel geopend is? Dan kan je er met een gerust hart de voeten onder tafel schuiven, want alles op de menukaart is heel lekker. Voor de Turkse keuken verkies ik dan weer Merad. Handig als je een dagje met de trein naar Mechelen komt, want het restaurant bevindt zich niet ver van het station. En omdat alle goede dingen uit drie bestaan, raad ik ten slotte nog Den Beer aan. Deze klassieke brasserie is niet zo speciaal, maar je kan er altijd je buikje rond eten.”

Wat is het beste terrasje om te genieten van de avondzon?

“Om te genieten van de ondergaande zon ga je het best naar de Vismarkt. De Gouden Vis is een klassieker bij de Maneblussers, dus daar zal je omringd zitten door locals.”

Waar zou je logeren, mocht je niet in de buurt wonen?

“Ergens met zicht op het water, vlak aan de Vismarkt. Al weet ik niet of daar adresjes zijn waar je kan logeren ... Misschien kan iemand anders mij dat tippen?” (lacht)

Fatma Taspinar, bekend als Journaalanker en justitieverslaggever bij VRT, woont al enkele jaren in Mechelen.