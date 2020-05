Op vakantie in eigen land: dineer op een meer en eindig de nacht in een tipi Liesbeth De Corte

22 mei 2020

08u03 8 Vrije tijd Staycation wordt willens nillens de reistrend van het jaar. En daar maken we maar beter het beste van. Wat denk je van een culinaire expeditie op het water, gevolgd door een nachtje in een luxueuze tipi? Het is de ideale manier om af te spreken met je vrienden, familie en geliefden als het weer mag, als je ’t ons vraagt.

Dineren op een vlot midden op het water, omgeven door rustgevende natuur: dat is het concept van Dinner On The Lake in een notendop. Na vier succesvolle edities is de pop-upbeleving helemaal terug voor een nieuwe portie gastronomie, met Nijlen als uitvalsbasis.

(Lees verder onder de foto.)

Voorlopig moeten restaurants nog de deuren gesloten houden, maar Dinner On The Lake is volop bezig met de laatste puntjes op de i te zetten. Zo is het concept aangepast aan de huidige maatregelen. In plaats van een grote constructie voorzien de initiatiefnemers Jeremy Buyle en Angelo Medagoda een kleinschalige floating table. “Beeld je een drijvende tafel voor een select gezelschap in, te midden van een stukje lokaal natuurschoon terwijl op de achtergrond een gastronomische barbecue wordt bereid en de zon zachtjes in het water verdwijnt”, aldus het Gentse duo.

Nog beter is dat er zelfs niemand de BOB van dienst moet zijn. Ook overnachten kan, in een feeërieke tipi aan de rand van het water. Een ambachtelijk ontbijt met streekproducten krijg je er ook bij.

(Lees verder onder de foto.)

“De exacte openingsdatum kunnen we nog niet meegeven, dat kan voorlopig niemand. Maar alvast wat dromen mag, toch?”, stellen Jeremy en Angelo. Liefhebbers die alvast zeker willen zijn van een plek op het vlot kunnen online tickets boeken en voorlopig plaatsnemen vanaf 8 juni. Indien het pop-uprestaurant zijn deuren later opent, worden de reservaties kosteloos verplaatst naar een andere datum (tot zelfs 2 jaar na reservatie). Een etentje kost 150 euro per persoon. De glamping-ervaring kan je apart boeken voor 150 euro per nacht voor twee personen, inclusief ontbijt.