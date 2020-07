Op reis? Zo krijg je oog voor unieke plekken (en vermijd je drukke hotspots)

Waarom moeten we van de gebaande paden af?

Reinhoudt: “Het draagt bij aan een bijzondere reiservaring. Iedereen raakt op vakantie weleens in gesprek met een local. Vraag dan naar een bijzondere plek. Dit kan een lokaal restaurantje zijn, maar ook een prachtige waterval die niet in de toeristenbrochure staat. Zo raakten wij twee jaar geleden op vakantie in het Spaanse San Sebastian in gesprek met iemand die ons vertelde over een lokaal feestje bij een ruïne. Dat werd dansen tijdens de ondergaande zon. Onvergetelijk!”

Durf voor alternatieven te kiezen. Slaap eens in een homestay, bij een lokale familie thuis, in plaats van in een hotel Elke Salverda

Hoe maak je de avonturier in jezelf wakker?

Salverda: “Nieuwsgierigheid naar andere culturen is een mooi begin. En durf voor alternatieven te kiezen. Slaap eens in een homestay, bij een lokale familie thuis, in plaats van in een hotel. Neem onderweg of toerend naar je vakantiebestemming bewust een afwijkende route. Of kies voor een ander vervoermiddel.”

Hoe krijg je oog voor unieke plekken?

Salverda: “Doe je best in contact te komen met mensen daar. Tijdens mijn rondreis door Australië besloot ik me wat af te zonderen van de andere backpackers en daardoor kwam ik meer in contact met de bevolking. Ik sliep op een boerderij bij een Australische familie en maakte bijzondere dingen mee, zoals verjaardagsfeestjes, die ik anders waarschijnlijk niet had beleefd.”

Werkt dit ook in je eigen stad of dorp?

Reinhoudt: “Ja! Sinds Covid-19 besef ik dat je het avontuur ook dichter bij huis kunt opzoeken. Zo fietste ik laatst door (het Nederlandse) Muiden en ontdekte ik een ‘melk drive’ waar je verse melk kunt kopen. Als je wandelt of fietst in je eigen omgeving ontdek je nieuwe plekjes.”

Is de tijd van massatoerisme voorbij?

Salverda: “Nee, daarom willen we met ons boek een nieuwe manier van reizen stimuleren. Bewuster reizen en meer op zoek gaan naar de unieke ervaringen in plaats van de bekende toeristische plekken. Want massatoerisme schaadt vaak de natuur en tast de leefbaarheid en authenticiteit van toeristische bestemmingen aan. Dus zeggen wij: wil je toch naar het populaire Thaise eiland Phuket? Kies dan voor een accommodatie aan de noordwestkant, waar je nog rustige stranden vindt.”

Even ontsnappen aan het drukke dagelijkse leven, het liefst niet al te ver van huis Sarah Reinhoudt

Wat is een no-go als reiziger die buiten de gebaande paden gaat?

Reinhoudt: “Toen ik de eerste keer ging backpacken, had ik niet geïnvesteerd in een goede rugzak. Het resultaat: doorweekte kleding na een boottochtje in Azië. En ik heb ooit de fout gemaakt om op All Stars door de jungle te lopen. Ik had daardoor minder grip en kans om uit te glijden en dat is niet handig als je langs de rand van een ravijn loopt.”

Wat zijn jullie favoriete off the road-bestemmingen?

Salverda: “Cantina, een café in Amsterdam Nieuw-West dat deel uitmaakt van de creatieve evenementenlocatie Het Rijk van de Keizer. Omdat je er alleen met de fiets of auto kunt komen, is het er nooit te druk. Je kunt relaxen in een hangmat met uitzicht over de weilanden en je kunt zelfs lunchen in een autowrak.”

Reinhoudt: “Het Nutchel Forest Camp, in Martelange, in de Belgische Ardennen. Houten cabins waarin je middenin de natuur kunt slapen. Dit soort tiny houses zijn momenteel erg in trek. Even ontsnappen aan het drukke dagelijkse leven, het liefst niet al te ver van huis.”

Off The Beaten Track, Elke Salverda & Sarah Reinhoudt (Kosmos, €22,50)