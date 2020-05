Op reis in eigen land? Dankzij nieuw platform vind je de perfecte plek om te kamperen LDC

13 mei 2020

07u56

Bron: Knack 0 Vrije tijd Kunnen we deze zomer nog op vakantie? Voorlopig blijft het koffiedik kijken. Een ontdekkingstocht in eigen land mag waarschijnlijk wél. Wie op veilig wil spelen, kan eropuit trekken met de tent. Het nieuwe platform ‘Welcome to My Garden’ helpt alvast met de zoektocht naar een perfecte campingspot.

De kans op een verre, buitenlandse reis wordt kleiner en kleiner. Maar niet getreurd: het is beter voor het klimaat en in ons land zijn er ook heel wat mooie plekken. Het is alleen niet de bedoeling dat we tijdens de zomermaanden op elkaars lip gaan zitten in hotels of op drukke campings. Om dat te vermijden, heeft Dries Van Ransbeeck het platform ‘Welcome to My Garden’ opgericht.

Het is een netwerk van mensen die hun tuin, wei of een bivakzone gratis ter beschikking stellen. Noem het initiatief dus gerust de Airbnb voor kampeerders. Via een handige online kaart zie je meteen alle opties. Het enige wat jij moet doen, is vragen aan de aanbieders of het past dat je op een specifieke datum langskomt met de tent. Heb je zelf een rustige plek in de aanbieding? Die kan je makkelijk toevoegen aan de interactieve kaart.

