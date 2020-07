Op reis en de hond mag mee? Dierenarts licht toe waar je moet op letten: “Niet elk dier doe je daar een plezier mee”

Vrije tijd We reizen deze zomer niet ver of lang en waarom dan niet de trouwe viervoeter meenemen richting kust, camping of wandeloord? Doe dat niet zomaar, zegt dierendokter Joshua Dutré. Alle voorbereidingen die je moet treffen en alle overwegingen die je moet maken zetten we met zijn hulp op een rijtje, voor een autoreis, wandeltrip, strandbezoek en meer. “Ken je hond en pak vooral geen risico’s.”

Op reis gaan met een hond in huis is geen makkie. Je kan het beestje thuislaten en een dogsitter of hondenhotel inschakelen, maar dat kost je al snel zo’n twintig tot dertig euro per dag en wie weet of Fifi wel gelukkig is bij zijn nieuwe verzorgers. Dus dan lijkt de keuze om je viervoeter mee te nemen op vakantie nog niet zo gek. Voor België zijn er geen cijfers bekend, maar in Nederland mag zo'n 35 procent van de honden met het baasje mee op reis, volgens Divebo, de brancheorganisatie voor gezelschapsdieren.

Checklist voor de dierenarts

Denk je eraan om jouw trouwe vriend ook mee te nemen? Dan moet je eerst cruciale voorbereidingen treffen, zegt dierenarts Joshua Dutré van het VTM-programma ‘Beestig’. Of je nu naar Zwitserland of de Ardennen reist. “Plan sowieso een bezoek bij de dierenarts. Laat daar nakijken of de vaccinaties van je hond in orde zijn en of hij ingeënt is tegen hondsdolheid, want dat is een vereiste om mee naar het buitenland te mogen. Dat spuitje moet hij minstens 21 dagen voor vertrek gekregen hebben.”

Laat ook checken of je hond gechipt is en alle informatie op de chip nog correct is, en of zijn Europees Paspoort volledig is. Daarnaast kan je je dierenarts vragen om een middeltje om diarree te behandelen – in het geval van stress – en om een bescherming tegen parasieten, vlooien en teken, zeker als je naar een bosrijk gebied gaat. Naargelang je bestemming heeft je hond mogelijks ook specifiekere vaccinaties nodig.

Eens Fifi gechipt, gevaccineerd en klaar is om te vertrekken, moet je voor hem nog zaken aan je inpaklijstje toevoegen, zegt Dutré. “Wat je zeker niet mag vergeten: zijn Europees Paspoort, zijn medicatie voor diarree en/of andere kwaaltjes en een tekentang. Ook nuttig: een EHBO-kitje met een verband, voor wanneer je vriend een ongelukje zou hebben. Pak ook zijn vaste voeding mee en zijn mand of anders een kussen of deken waar hij normaal mee slaapt. Een hond is een geurdier en een item met het vertrouwde aroma van thuis zal hem geruststellen.”

(Lees verder onder de foto.)

De hond mee de auto in

Autovakanties zijn populair in tijden van corona. Maar je hond gewoon op schoot nemen en wegsjezen: doe je beter niet. “Sommige honden doe je echt geen plezier met een autorit”, weet Dutré. Hij raadt aan om vooraf goed te overwegen of je je viervoeter wel aan die stress wil onderwerpen. “Als je hond panisch is in de auto, laat hem dan thuis, punt. Als je een hond hebt met een korte snuit, zoals een Engelse of Franse buldog of een mopshond, geldt hetzelfde advies. Zo’n hond heeft moeite met ademen en afkoelen en door de stress en de warmte in een auto beginnen te hyperventileren, in hitteshock gaan en zelfs sterven. Zo’n risico wil je niet nemen, denk ik dan. Wil je dat toch doen, vraag dan zeker eerst raad aan je dierenarts.”

Besloten dat je hond mee kan? Houd dan wel rekening met deze aandachtspunten:

1. Is je hond vaak gestresseerd in de auto? Dan kan je je dierenarts om gedragstips of voedingssupplementen vragen die hem kunnen kalmeren. “Maar ook als je hond geen haat koestert voor de auto, kan je voor de reis een paar korte ritjes met hem maken om hem te laten wennen. Laat hem de auto met positieve zaken associëren door hem onderweg snoepjes te geven en zorg dat hij tot rust kan komen in de wagen.”

2. Sommige honden kunnen ook wagenziek worden. “Geeft je hond over in de auto, overleg dan met de dierenarts: als stress niet de oorzaak is, kan je hond een middeltje krijgen tegen reisziekte voor lange ritten.”

3. Laat je hond niet op je schoot of bij je voeten zitten, maar steek hem in een bench of voorzie een gordel voor honden. Het is ietwat veiliger voor het beestje en vooral: het is nodig voor je verzekering. “Als je een ongeval hebt en je hond zat niet vast, dan ben je niet gedekt. Het is ook slim om vooraf te polsen bij je verzekering of ze een hond in de auto überhaupt toelaten.”

4. Fifi moet onderweg de pootjes kunnen strekken. Dat helpt ook tegen de stress. “Stop dus om de twee uur voor een wandeling, een hapje en een slok water, tenzij je hond mooi ligt te slapen.”

5. Je pluizige vriend met z’n kop uit het raam laten hangen: grappig. Maar het is ook een heel slecht idee. “Er kan een steentje of een insect in zijn ogen belanden, zijn ogen kunnen uitdrogen – en sommige rassen zijn daar al gevoelig aan – en bij een stoplicht springt je hond misschien het raam uit. Als hij echt te warm heeft, is stoppen een beter idee. En zorg natuurlijk voor airco in de auto.”

De hond mee op wandeltrip

Honden doen niks liever dan wandelen. Dus waarom Fifi niet meenemen op wandelreis, denk je dan. Maar Dutré benadrukt nog eens: niet elke hond doe je daar een plezier mee. “Honden met korte snuiten laat je opnieuw beter thuis. En jonge puppy's ook: zij mogen niet té veel beweging krijgen. Wees ook realistisch over de fitheid van je hond: heeft hij thuis moeite met de trap op te lopen, dan wordt hij niet blij van een wandeltrip. Check of je hond geen orthopedische problemen heeft. In het wild kunnen honden kilometers wandelen, maar de rassen die de mens kweekt, zijn daar niet altijd tegen bestand. Heupdysplasie is bijvoorbeeld een veelvoorkomend probleem. Opnieuw iets waar je met je dierenarts vooraf over moet praten.”

Denk daarnaast aan:

1. Een goede leiband (en een reserve!). “Je hond los laten lopen is geen goed idee. Niet alleen omdat hij zo ecologische schade kan aanrichten, zeker tijdens het broedseizoen van de vogels, maar ook omdat hij door andere wilde dieren aangevallen zou kunnen worden. Gebruik dan liever een lange lijn van vijf of tien meter.”

2. De teken. “Vraag de dierenarts voor vertrek sowieso om een goede bescherming tegen die beestjes. En check je hond meermaals op teken tijdens je wandeltrip. Net na de wandeling kan je ze soms missen, want dan is de teek vaak nog te klein. Dus controleer ook de dagen erna. Voel zijn hele lichaam af, van staart tot kop, en verwijder de teken die je vindt onmiddellijk met een tekentang. Het wondje achteraf ontsmetten mag, maar hoeft niet.”

De hond mee op de trein

Een treinreis is niet altijd een beter idee voor een hond. Je kan onderweg niet stoppen wanneer je wil en kan wellicht geen mand of bench meenemen. “Het is ook zeker niet zo dat een hond die chill is in de auto, dat ook zal zijn in de trein”, waarschuwt Dutré. “Er zijn meer mensen rondom hem, het station is druk en er donderen luide treinen voorbij ...” Doe dus liefst eerst een proefritje met je viervoeter en beperk je trip tot kortere afstanden, tenzij je hond sowieso zen is in de wagon.

De hond mee naar het strand

Zon, zee en strand: daar kan Fifi wel van genieten. Veel gevaar loopt je viervoeter ook niet aan de kust, behalve wanneer het te warm is natuurlijk. Zwemmen in de zee ter afkoeling: dat mag gerust, zegt Dutré. “Maar achteraf spoel je je hond best af”, vult hij aan. “Honden likken zichzelf veel en na zo’n duik krijgt hij veel zout binnen. En zout tussen zijn tenen kan voor wondjes of irritatie zorgen.” Droog na de duik en wasbeurt ook goed zijn oren, want als er water in blijft staan, kan je vriend een oorontsteking krijgen.

De hond mee op hotel

Samen gaan logeren, kan gezellig zijn. Maar zeker op hotel zal je hond je dankbaar zijn als je zijn vertrouwde spullen van thuis mee hebt: zijn mand of een deken of kussen, zijn voeder- en waterbak. Van plan om je hond soms alleen te laten op de kamer? “Dan is het een goed idee om dat thuis eerst te oefenen door je hond bij een vriend te logeren, bijvoorbeeld. Want je brengt hem in een best stresserende situatie”, zegt Dutré. Als je merkt dat hij te zenuwachtig is of hard gaat blaffen, is het geen hotelproof hondje.

En hoe zit het met de zindelijkheid op hotel? “Als je hond thuis braaf buiten plast, zal hij dat op hotel normaal gezien ook doen. Tenzij er voor jullie een andere hond op de kamer was. Dan wil je hond misschien zijn territorium afbakenen en kan er een ongelukje gebeuren.”

Wat als je viervoeter ziek wordt?

“Waar je ook gaat, of het nu België of het buitenland is, zorg dat je altijd de contactgegevens van de dichtstbijzijnde (spoed)dierenarts op je vakantieplek in je telefoon hebt zitten”, zegt Dutré. “Dat is een geruststelling voor jou, maar kan ook het leven van je hond redden. Je zal maar in de Ardense bossen zitten zonder wifi of mobiele data, nadat een wild dier je viervoeter aanviel.”

Ga vooral niet zelf dierenarts spelen, vult Dutré nog aan. “Geef nooit zomaar je eigen medicatie aan je hond, voor geen enkel kwaaltje. Zo kan je de situatie nog erger maken. Bel eerst naar je dierenarts om raad te vragen. Die kan ook inschatten of het nodig is dat je met je hond meteen naar de dokter gaat of niet.”

