Op ontdekking in de Ardense bossen: van blotenvoetenpad tot geheime wandelingen

19 september 2018

14u10 0 Vrije tijd In de Ardennen kan radiostem, cityboy én natuurmens Sam De Bruyn alle stress van zich afschudden. Dat de vier natuurelementen vaak de hoofdrol spelen in zijn avonturen, zie je in dit In de Ardennen kan radiostem, cityboy én natuurmens Sam De Bruyn alle stress van zich afschudden. Dat de vier natuurelementen vaak de hoofdrol spelen in zijn avonturen, zie je in dit filmpje . Maar ook jij kunt je in de Ardense bossen door de natuur laten verrassen. Focus eens op het element aarde: tussen de bomen, op het mos en onder de grond liggen wonderlijke ontdekkingen verborgen.

1. Smullen van het bos

Venen, hoogvlaktes en vooral bossen barsten van het lekkers, als je weet waarnaar je moet zoeken. Welke planten en kruiden smaken heerlijk? Welke paddenstoelen kun je eten? Hoe herken je bessen die niet giftig zijn? En kun je van taaie eikels iets genietbaars maken? De wildplukkers van Forest to Plate maken je wegwijs in de wondere wereld van wilde planten die op de Ardense grond groeien. Er zijn wandelingen en kookworkshops vanaf 10 personen.

2. Wandelen op blote voeten

Natuurlijk wandel je weleens zonder schoenen op het strand. Maar waarom zou je dat ook niet in de Ardennen doen? Aan La Ferme de la Planche bij Gouvy, in een prachtig heuvelachtig landschap, ligt een blotevoetenpad van 3 kilometer lang. Voel houtsnippers, zand en leisteen, bladeren, mos of hooi... Plots staan je zintuigen op scherp. De ondergrond die anders zo banaal lijkt, is hier een prikkelend avontuur.

3. Op zoek naar wilde dieren

Helemaal opgaan in de natuur kan ook door op zoek te gaan naar bosbewoners. Herten, vossen of everzwijnen spot je vrij makkelijk met wat kennis en geduld. Maar om dassen, bevers of de zeldzame wolf te zien, moet je iets meer geluk hebben. Natuurvereniging Landschap vzw heeft een speciale wandeling uitgestippeld om wilde dieren te zien op het plateau van Saint-Hubert. Op Baraque Fraiture hebben ze ook een dassenkijkhut die je kunt huren.

4. Afdalen onder de grond

Zelfs onder je voeten ligt een wereld verborgen. De beroemde Grotten van Han ken je natuurlijk, maar wist je dat ook mijnwerkers bij het delven van leisteen ooit ondergrondse zalen hebben gecreëerd? In de oude leisteengroeve Au Coeur de l'Ardoise in Bertrix daal je af tot 25 meter diep en volg je een parcours langs indrukwekkende galerijen en overblijfselen uit het industriële mijnverleden.

5. Off the beaten track

Leuk voor je padvindersziel én voor kinderen die alleen maar de gps kennen: verken het Ardennenlandschap met kaart en kompas. Je volgt geen wegwijzers of gemarkeerde routes, maar stippelt zelf je wandeling uit op een kaart. Wil je je kleuter vertrouwd maken met kaartlezen? Dan heeft de blog van Ardennes-Etape een paar tips om kinderen van drie tot zes jaar speels te laten kennismaken met een kaart én hun omgeving. Tijdens een wandeling kun je dan de ene keer letten op pictogrammen (kerk, kasteel, toeristische dienst) en de andere keer op kleuren (groen = bos, blauw = water).

Luxueus logeren met het bos in je achtertuin

Vanuit je vakantiehuis meteen het bos in wandelen? Dat kan vanuit deze mooie huizen.

1. Volop natuurgevoel én toch alle eigentijdse luxe. Deze knappe gîte ligt midden in het bos. Na je verkenningstocht trek je je terug in een oase van design met kleurrijke accenten.

2. In deze ruime vakantiewoning ervaar je niet alleen de natuur, maar ook het voorname gevoel van een verblijf op een kasteeldomein. Deze uitvalsbasis charmeert met zijn modern-landelijke stijl. En de bossen heb je er voor het uitkiezen.

