Op deze betoverend mooie plekken waan jij je meteen de ster van een Disneyfilm

VW

16 oktober 2019

12u55

Bron: Bored Panda 1 Vrije tijd Koninkrijken als Corona en Arendelle in Disneyfilms mogen dan niet echt bestaan, vaak haalden de Disney-illustratoren hun inspiratie bij echt bestaande locaties. Hieronder vind je een lijstje met prachtige plekken die elke echte Disney-fan zeker moet bezoeken.

Doornroosje - Slot Neuschwanstein in Duitsland

Slot Neuschwanstein werd gebouwd door Ludwig II van Beieren in 1892 als persoonlijk toevluchtsoord. Het was tevens een eerbetoon aan Richard Wagner, zijn favoriete componist. Ludwig II stond ook bekend als de ‘Swan King’ en hield enorm veel van kunst. Hij liet bijgevolg veel prachtige bouwwerken bouwen doorheen heel Beieren.

Belle en het Beest, de Elzas in Frankrijk

Het kleine dorpsplein dat je ziet in Belle en het Beest is geïnspireerd op de Elzas, een schilderachtige regio in Frankrijk. De regio ligt op de grens met Duitsland, waardoor de pastorale architectuur van de regio een mix vormt van Franse en Duitse elementen.

Rapunzel, Mont Saint-Michel, Frankrijk

Mont Saint-Michel, gelegen in Normandië, vormde de inspiratiebron van het koninkrijk Corona in Rapunzel. Dit eiland wordt periodiek van het vasteland afgesneden door de getijden. Dit maakte het een gemakkelijk verdedigbare positie voor een versterkt klooster.

Aladdin, Taj Mahal, India

Het paleis van de sultan in Aladdin is geïnspireerd door de Taj Mahal in Agra, India. Hoewel de Taj Mahal door velen als een paleis wordt gezien, is het eigenlijk een prachtig graf dat keizer Shah Jahan in 1632 voor zijn favoriete vrouw - Mumtaz Mahl- liet bouwen.

Keizer Kuzco, Machu Picchu, Peru

Pacha’s dorp in Keizer Kuzco is geïnspireerd door Machu Picchu in Peru. Deze Inca-site hoog in de bergen van Peru is naar verluidt de woonplaats geweest van Inca-keizer Pachacuti. Na de Spaanse verovering bleef de site vergeten voor de buitenwereld, tot ze in 1911 werd herontdekt.

De klokkenluider van de Notre Dame, Notre Dame, Frankrijk

De iconische en imposante kathedraal is een van de meest bekende voorbeelden van gotische architectuur ter wereld. Eerder dit jaar werd de kathedraal het slachtoffer van een verwoestende brand.

De Kleine Zeemeermin, Chateau de Chillon, Zwitserland

Het kasteel van Prins Eric in De Kleine Zeemeermin werd geïnspireerd door Chateau de Chillon aan het Meer van Genève in Zwitserland. Het kasteel dateert uit het Romeinse rijk, toen het werd gebruikt om een weg door de Alpen te bewaken. De directe ligging aan de oevers van het Meer van Genève maakt het de perfecte sprookjesachtige locatie.

Sneeuwwitje, Alcazar van Segovia, Spanje

Het kasteel van de koningin in Sneeuwwitje is geïnspireerd op het Alcazar van Segovia, een kasteel in Midden-Spanje. Het werd honderden jaren gebruikt door verschillende Spaanse vorsten tot het zwaar werd beschadigd door een brand in 1862. Het staat op een klif aan de samenvloeiing van twee rivieren, waardoor het een vorm heeft die lijkt op de boeg van een schip.

Frozen 2, Hallerbos, België

Opvallend in de trailer van Frozen 2: het bos dat getoond wordt lijkt opvallend veel op het Hallerbos in België. Het bos is een publiekslieveling dankzij het prachtige paarse tapijt van wilde hyacinten, die bloeien rond midden april.