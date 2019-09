Op deze bestemmingen in Europa is het nu nog lekker warm TVM

27 september 2019

13u14 0 Vrije tijd Met het barslechte weer van de afgelopen dagen in ons land, is het niet verrassend dat we massaal verlangen naar zon, zee en strand. Wie echt wil bakken en braden, zal de komende maanden zijn heil moeten zoeken buiten Europa. Maar dichter bij huis zijn er ook plekjes waar het nu nog aangenaam vertoeven is op een terrasje (met zomerjasje aan). Budgetvriendelijk en nog steeds heerlijk.

1. Canarische Eilanden, Spanje

Dit is eigenlijk de enige bestemming in Europa waar het bijna de hele winter lang strandweer is. Natuurlijk kan het ook op de Canarische Eilanden regenen, en garantie op hitte is er nooit. Maar de kans op zomerweer is er alvast wel het grootst de komende maanden. De winterperiode is hier dan ook weinig verrassend het hoogseizoen. Volgende week lopen de temperaturen er bijvoorbeeld nog op tot 29 graden.

2. De Algarve, Portugal

In de Algarvestreek in het zuiden van Portugal kun je niet alleen genieten van de prachtige natuur (de rotsen!), het is er zelfs in de winter aangenaam vertoeven. De dagen dat je uren op een strand kunt liggen zijn zeldzaam, maar het kan wel nog voorkomen. Momenteel is de gemiddelde temperatuur er 25 graden met 0% kans op neerslag.

3. Kreta, Griekenland

Kreta ligt helemaal in het zuiden van Griekenland, en dat heeft natuurlijk invloed op het weer. Momenteel is het er overdag rond de 27 à 28 graden. Heerlijk dus om lange wandelingen te maken, tzatziki te eten in open lucht en om de nodige portie vitamine D binnen te krijgen. Ook hier is de kans op neerslag 0%, kunnen wij in België alleen maar van dromen.

4. Málaga, Spanje

Nog zo’n streek waar het in de herfst en winter goed weer is, is Andalusië in het zuiden van Spanje. Ook hier zul je waarschijnlijk niet meer op een strandstoel kunnen liggen, hoewel het er vandaag bijvoorbeeld nog 28 graden is en volgende week oploopt tot 30. Lang niet slecht, toch?

5. Cyprus, Griekenland

Is het ondertussen duidelijk dat liefhebbers van de zon met een klein budget, best naar Spanje, Portugal of Griekenland trekken? Net als in Kreta, blijft het ook in Cyprus in Griekenland aangenaam warm in de winter. Ook hier schommelen de temperaturen rond de 30 graden en volgende week zelfs 33 graden.