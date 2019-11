Op citytrip: ontdek family proof Genève met tips van een local Irene Schampaert

Na jaren pendelen verkaste Stephanie Duval naar Genève, de liefde achterna. Intussen woont ze met haar gezin op het platteland, maar de liefde voor de kleinste metropool ter wereld blijft.

 Op welke manier geniet jij van het water in de stad?

“Ons terras kijkt uit op het meer. Erachter liggen de Alpen, en bij helder weer heb ik een prachtig uitzicht op de Mont Blanc. Bij zonsopgang en zonsondergang is het een magisch plaatje, en wat mij betreft het uitgelezen decor om te gaan joggen. De schitterende natuur hier, overal waar je gaat, zou ik niet meer kunnen missen. Ook in de stadskern van Genève is het meer nooit veraf, met de Jet d’eau die de lucht in spuit. Ik herinner me het gevoel nog toen ik Genève voor het eerst bezocht – wat een pracht. We spenderen bijna elk weekend minstens een dag in de stad, en ik verwonder me nog altijd over de schoonheid: de prachtig aangelegde kade, de mooie bruggen over het meer, het kleine maar charmante strand.”

 Hoe ziet voor jou de perfecte dag in Genève eruit?

“Als we met onze kinderen de stad in trekken, beginnen we steevast met een wandeling door de oude stad. Een verplichte stop is de prachtige draaimolen die daar vrijwel het hele jaar door opgesteld staat. De wandeling gaat dan verder richting Plainpalais, waar we graag koffie drinken en chocolademuffins eten bij Birdie of lekker en gezond ontbijten bij Granola. Het gigantische plein centraal in deze buurt werd onlangs helemaal opgeknapt en is tijdens het weekend vaak het decor voor een brocantemarkt. Via die weg komen we doorgaans in het mooie Parc des Bastions terecht, waar levensgrote dambord- en schaakspellen ter beschikking staan, een gezellige oldskool taverne een lekkere lunch aanbiedt en een leuke nieuwe speeltuin de kinderen een tijdlang zoet kan houden. Plainpalais is ook de buurt met de enige echte Belgische frituur in de stad, Belga. We gaan er vaak langs, uit heimwee, en om ervoor te zorgen dat onze dochters de nodige liefde voor onze roots ontwikkelen.”

www.birdiecoffee.com - www.granola-geneva.com - www.bastions.ch - www.fritesbelga.com

 Waar is het ouderwets gezellig in de eindejaarsperiode?

“Sinds vorig jaar organiseert de stad een fantastische kerstmarkt in het supermooie Parc des Bastions, met uitzicht op het recent gerenoveerde operagebouw. Het is écht de mooiste kerstmarkt die ik ooit zag; erg smaakvol ingericht, wars van kitsch, en je eet er bijzonder lekker aan een van de vele kraampjes; lobster rolls en oesters met een glas champagne erbij, bijvoorbeeld, terwijl je kind geniet van een rondje op een nostalgische carrousel met een suikerspin in de hand. Een heerlijke familie-uitstap!”

www.noelauxbastions.ch

 Wat is voor jou dé hotspot die je niet links mag laten liggen?

“Place du Molard is een van de gezelligste pleinen van Genève. Je vindt er het terras van Café du Centre, een oldskool Parijse brasserie met een geweldig aanbod zeevruchten, die op zondag de gezelligste brunch van de stad organiseert, all the way met pancakes, eggs benedict en veel meer van dat lekkers. MOG is dan weer een bijzondere bloemen- en plantenwinkel, in een soort kiosk midden op het plein.”

www.cafeducentre.ch - www.mog-designvegetal.ch

 Waar shop jij het liefst, en kan je ons enkele bijzondere adresjes prijsgeven?

“Windowshoppen doe ik bij de indrukwekkende flagshipstores van Chanel, Céline en co. op de Rue du Rhône, en bij Bongénie voel ik me altijd een beetje als bij Bergdorf Goodman in New York. Maar voor cadeautjes of spullen voor de kinderen zoek ik de meer bijzondere boetiekjes op, zoals Au Chien Bleu of L’échappée Belle in Carouge. Voor mooie en originele kerstversiering ga ik langs bij luxewarenhuis Globus, ook vind ik er zowat al mijn favoriete beautyproducten.”

www.auchienbleu.ch - lechappee-belle.ch - www.globus.ch

 Aan welk deel van de stad heb jij je hart verloren?

“In onze beginjaren in Genève spendeerden we veel tijd in het trendy Eaux-Vives – zonder twijfel de meest

dynamische buurt. Nog steeds liggen onze favoriete restaurants en cocktailbars hier. Perfect voor een gezellige tête-à-tête of een heerlijk avondje uit met vrienden. Mijn favoriete adressen: de cocktailbars van Bottle Brothers, het Mexicaanse restaurant Los Cuñados, en Alma, voor een hippe Peruviaanse keuken.”

www.bottlebrothers.ch - www.taquerialoscunados.ch - www.alma-geneve.com

 Genève heeft best wat te bieden op vlak van wellness. Is dat aan jou besteed?

“Als ik echt behoefte heb aan me-time, durf ik mezelf wel eens te trakteren op een megaluxueuze massage bij een van de vele wellnesscentra die de stad rijk is. Ik hou van de spa van het Kempinski-hotel, de La Mer-behandelingen bij het President Wilson-hotel en de ouderwetse grandeur van de spa van La Réserve. De ultieme verwennerij. Als ik daarna de stad in kan duiken om iets te gaan eten of drinken, en ik wandel de kade af bij zonsondergang, dan voel ik me echt on top of the world.”

 Waar zou je zelf graag eens logeren?

“Het is niet evident om een charmant hotelletje te vinden in Genève, je treft er vooral de grote ketens. Maar goed nieuws voor wie net als ik houdt van hippe en budgetvriendelijke hotels. De Nederlandse keten citizenM plant de opening van hun tweede Zwitserse hotel in 2020! Het is bovendien fantastisch gelegen, te midden van het

commerciële centrum van de stad en op twee minuten wandelen van het meer.”

www.kempinski.com - www.lareserve-geneve.com - www.citizenm.com

Wie is ze?

• Stephanie Duval (34) verhuisde in 2012 naar Genève. Sinds 2014 woont ze op het Zwitserse platteland met haar man Matthias en hun dochters Juliet en Eloise

• is serial entrepreneur en lanceerde pas haar storytelling agency we build rapport

• blogt over haar passie voor interieur en stijl en is te vinden op Instagram