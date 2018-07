Ook dit is Tomorrowland: gastronomie van Vlaanderens grootste topchefs David Devriendt

21 juli 2018

13u51 1 Vrije tijd Het luidruchtigste restaurant ter wereld moet ongetwijfeld Aperto op Tomorrowland zijn. Terwijl buiten de beats bonken en je je vergaapt aan de bonte personages die het beroemde muziekfestival in Boom rijk is, krijg je er een uur lang wel topcreaties van Vlaanderens bekendste chefs voorgeschoteld, in een warm ingericht designkader met Scandinavische allures. NINA.be mocht aanschuiven. Omdat het soms wat meer mag zijn dan een hamburger ...

Wereldse topsmaken

De vaste gastheer van het smaakvolle pop-uprestaurant is voor het tweede jaar op rij niemand minder dan Nick Bril, zelf ook dj trouwens. De chef van het Antwerpse tweesterrenrestaurant The Jane verzorgt zes dagen lang de sharing-voorgerechten en laat zich daarbij duidelijk inspireren door de People of Tomorrowland die uit alle hoeken van de wereld komen. Met een crème van gerookte hummus en zwarte linzen, geserveerd met krokant Arabisch brood, neemt hij je mee naar het Midden-Oosten. En de ceviche van Zeeuwse Hamachi (Yellowtail of geelvinmakreel) en ijsgekoelde pisco knipoogt naar Zuid-Amerika.

Het artikel gaat verder onder de foto's.

De sterrenchef nodigt ook elke festivaldag, over de twee weekends heen, een andere chef uit om het hoofdgerecht voor zijn rekening te nemen. Gisteren was dat niemand minder dan Seppe Nobels, dé groentechef van Vlaanderen en ook bekend van het populaire VIER-programma Grillmasters. Hij serveerde supermalse varkenswangetjes met een crème van knolselder en drie bijgerechten zoals zijn intussen legendarische spitskool en gegrilde asperges met pistachecrumble.

Ook hij zet graag het multiculturele karakter van het festival in de verf, met kruiden als za'atar of chermoula, een Noord-Afrikaanse marinade. "Maar wel telkens gemaakt met lokale producten. Alle groenten komen rechtstreeks van Sanguisorba, onze kwekerij in het naburige Ranst. Weet je, ondanks dat hier op Tomorrowland alles prachtig is en alles tot in de puntjes klopt, houdt de organisatie ook nog van simpele dingen. En dat klikt met mij, want zo ben ik ook. Je moet hier niet plots een andere keuken brengen, ik doe gewoon lekker mijn ding. En de People of Tomorrowland appreciëren dat. Ik heb vandaag en de voorbije twee jaar alleen nog maar mensen gehad die naar mij komen om te zeggen hoe het hen gesmaakt heeft. Er hangt hier veel dankbaarheid en wederzijds respect."

Het artikel gaat verder onder de foto.

Seppe is dan ook al lang geen onbekende meer in het buitenland. "Ik heb het laatste jaar veel gekookt in Rio de Janeiro, Shanghai, Londen, tien keer in Portugal ook. Maar los daarvan doen de Belgische chefs het internationaal nu goed. We halen zelfs meer buitenlandse pers dan binnenlandse, op dit moment. Dat hebben we zeker te danken aan het uitstekende imago van onze bieren en chocolade, maar zeker ook aan dit festival. België kent iedereen van Tomorrowland. En als chef kan je daar perfect op meesurfen."

Detox Monday

Naast zijn eenmalige gastoptreden staan Seppe en zijn team ook in voor Detox Monday. Na elk festivalweekend zullen zij de internationale partycrowd op maandag nog een laatste gezonde vegetarische maaltijd aanbieden, in de plantenserre van Meise, vlak voor ze allemaal huiswaarts vliegen. Er komen zelfs massages en yoga aan te pas. De kans is groot dat de chef het zelf nodig zal hebben. "Ik ga straks stiekem kei- maar keihard meefeesten. Na de shift doe ik mijn koksvest uit, zet ik een undercover zonnebril op en ga ik me mengen tussen de menigte. Even helemaal los gaan."

Best Pastry Chef ter wereld op Tomorrowland

Wie het feestgedruis dit jaar wijselijk zal overslaan, is Roger van Damme. Te veel werk. De sterrenchef kwam wel eenmalig en met veel plezier zijn toverkunsten loslaten op het festival. Voor Tomorrowland is alleen het beste genoeg, en dus mocht 's werelds beste patissier toch niet ontbreken? Bovendien is Roger ambassadeur voor Miele en de expert in keukentoestellen is ook dit jaar een partner van Tomorrowland. Na twee jaar de laundry service op Dreamville (de camping) voor hun rekening te hebben genomen, sponsoren zij nu Aperto. Koken gebeurt uitsluitend met Miele-toestellen en er loopt zelfs een uiterst bevallige Miele-elf rond.

Het artikel gaat verder onder de foto.

Voor de gelegenheid maakte Roger letterlijk een duizelingwekkende creatie met een chocoladen constructie geïnspireerd op een van de prachtige decorstukken van het festival. Met op het bord ook een mousse van ganzenlever (best gewaagd voor een dessert) en een tot in de details nagebootste okkernoot met dezelfde aardse smaak. Meesterlijk! "Mijn titel van wereldkampioen wil ik waarmaken, ook hier op Tomorrowland. Ik ben iemand die alle touwtjes in handen blijft houden en de lat altijd hoog legt. Als je een stand hebt met je naam erop, dan verwachten mensen ook dat je er zelf bent. De titel van Best Pastry Chef heeft absoluut een extra druk. Hoge bomen vangen veel wind." Kan het dan ook zijn dat de grote Roger van Damme hier nerveuzer rondloopt dan anders? "Dat klopt (lacht). Je staat hier niet in je eigen keuken en toch wil je dezelfde kwaliteit bieden. Dat lukt niet altijd, maar ik probeer het wel. Tomorrowland is het enige festival dat ik doe, en dit is het zevende jaar. Ondertussen is het bijna part of the job. Michiel Beers (een van de organisatoren, red.) is een boezemvriend van mij, en ook hij legt de lat altijd hoger en hoger. Het is fantastisch om hier op het domein zoveel gedreven mensen te zien, die het onderste uit de kan halen om, zelfs bij dertig graden, al die festivalgangers plezier te bezorgen. Van het kleinste bloemetje tot de toiletten toe, alles is hier even belangrijk en doordacht. Ik ben blij dat ik me aan dit event mag koppelen. Voor mij is dit een leuke kers op de taart." Of hoe Tomorrowland niet alleen een feest voor oor en oog is, maar ook voor de smaakpapillen ...