Ontdek met je gratis Hello Belgium Railpass de uithoeken van België: 8 verrassende bestemmingen Birte Govarts

02 september 2020

15u04 0 Vrije tijd Sinds maandag kunnen alle inwoners van België die ouder zijn dan twaalf een gratis twaalfrittenkaart aanvragen bij de NMBS. De bedoeling? Belgen aanmoedigen om ons land met de trein te ontdekken. Maar waar trek je nu het best naartoe? Sophie Allegaert, reisjournaliste en bezielster van O Dierbaar België, geeft tips!

1. Op ontdekking in Luik

“Luik heeft een fantastisch mooi station. Van daaruit kan je wandelen naar La Navette Fluviale, oftewel een pendeldienst met twee bootjes die nog tot november in een lus op de Maas vaart. Er zijn zes haltes en je betaalt een euro per stop of acht euro om een hele dag van de bootjes gebruik te mogen maken. Geen zin om te varen? Luik is ook makkelijk te voet te doen. Klimmen, dalen ... en vergeet vooral ook de prachtige stadsrand niet.”

2. Het strand voor jezelf in Zeebrugge

“Zeebrugge is de ideale bestemming voor wie naar het strand wil, maar niet houdt van drukte. Hier komt bijna geen kat en aangezien het strand van Zeebrugge het breedste strand is van onze Belgische kust, heb je hier al-tijd plaats."

3. Wandelen op de Kalmthoutse Heide

“Op nog geen kilometer van het station van Heide - dat mij trouwens altijd énorm nostalgisch maakt, zo schattig is het -, ligt de Kalmthoutse Heide. Hier kan je urenlange wandelingen maken en genieten van de prachtige natuur. Wil je hier ook overnachten? Dan is Hotel Jerom een enorme aanrader!"

4. Fietsen van Gent naar Antwerpen (of omgekeerd)

“Neem je fiets mee op de trein en rijd na aankomst terug naar je vertrekpunt. Toerisme Oost-Vlaanderen ontwikkelde een speciale fietsroute tussen de twee steden.”

5. Shoppen in Hasselt

“Qua winkelaanbod moet Hasselt voor geen enkele grootstad in ons land onderdoen. Bovendien is het centrum van de Limburgse hoofdstad compact, zodat je tussen het winkelen door weinig tijd verliest."

6. Brugge ontdekken minus de toeristen

“Geen cruises, geen bussen, geen grote hordes buitenlandse toeristen ... Dit is het moment bij uitstek om zélf de toerist eens uit te hangen in Brugge en te ontdekken waarom hier jaarlijks miljoenen buitenlanders neerstrijken."

7. Italië vinden in Genk

“Neem de trein naar Genk en wandel dan naar de Vennestraat voor het ultieme Italiëgevoel in eigen land. Breng nadien een bezoek aan C-Mine of Labiomista, of slenter rond in de charmante tuinwijken waar vroeger de mijnwerkers woonden.”

8. Gone with the wind

“Kijk ‘s ochtends vanwaar de wind komt, zoek een station dat je wind mee garandeert en spoor dan met je fiets mee die richting uit. Niks heerlijker dan met de wind in de rug terugkeren.”

Meer tips vind je op www.odierbaarbelgie.be.