12 september 2018

13u38 0 Vrije tijd Niet alleen rivieren, meren of klaterende beken zorgen voor dat unieke Ardennengevoel. Ook wie op zoek gaat naar het natuurelement vuur, kan wonderlijke ontdekkingen doen. Met wat fantasie en deze vier tips kom je tussen de felle herfstkleuren allerlei vurige belevingen tegen.

Vuur leren maken

Back to basics. Tijdens je volgende kampeervakantie voel je je nog dichter bij de natuur, als je vuur kan maken op de oeroude manier. Je weet wel: door wrijving op te wekken tussen verschillende houtsoorten en zo uiteindelijk met een gloeiend stukje hout te eindigen. Of door vuurstenen te gebruiken. Dat kan je leren tijdens een workshop in het Préhistomuseum, op een mooi bosdomein vol wandelpaden bij Luik. Ook oeroude voorwerpen en fraaie reconstructies nemen je mee naar het leven van vroeger.

http://www.prehisto.museum/

Verbrande bomen

De Hoge Venen vormen misschien wel het meest bizarre landschap van België. Op deze vaak mistige steppe staan enkele oude dennenbomen die in 1968 afstierven door een veenbrand, de ‘skeletbomen van Noir Flohay’ genaamd. Ze worden ook soms 'veenspoken' genoemd en zijn populair bij fotografen en natuurliefhebbers omwille van hun vreemde schoonheid. Akelig of betoverend? Beslis zelf maar: je komt ze tegen tijdens een klassieke Hoge Venen-wandeling, die aan het bekende Signaal van Botrange vertrekt.

https://www.ardennes-etape.be/blog

Lees verder onder de foto.

Vuurfeesten

In de lente vieren bijna alle Ardense dorpen het einde van de donkere winter met grote vreugdevuren. En ook in het najaar zijn er vuurfeesten. In en rond Malmedy vieren de locals op 10 november Sint-Maarten met poppen op grote brandstapels. In Spa pik je dan weer op 26 en 29 december vuurmagie mee tijdens begeleide vertelwandelingen: je krijgt op die wandelingen lokale legendes te horen met een fakkel in de hand.

http://www.malmedy-tourisme.be/

https://nl.liegetourisme.be/vertelwandeling

Heksenverhalen

Overal in de bosrijke Ardennen doen legendes de ronde over dorpsheksen en 'makrallen' die in de 16e en 17e eeuw op de brandstapel belandden. Het heksenthema is dan ook een verrassende leidraad voor wie een stukje natuur wil ontdekken. In Les Hayons, bij Bouillon, is de rots La Namousette genaamd naar een heks die er levend verbrand zou zijn. In hetzelfde gehucht kan je ook naar een prachtig uitzichtpunt wandelen dat ‘Sprong van de Heksen’ heet. In Vielsalm maak je dan weer een leuke gezinswandeling met heksen in de hoofdrol.

https://www.luxembourg-belge.be/diffusio

http://www.bouillon-tourisme.be/nl/ontdek/folklore

http://www.vielsalm-tourisme.be/nl/bezoeken/luistertochten

Vakantiehuizen met vuur in de hoofdrol

Eindeloos staren naar de vlammen, gezellig samenzijn rond het kampvuur... In deze vakantiehuizen is de warmte van vuur altijd aanwezig.

1. In de immense tuin van dit luxueuze landhuis kan je op een echte kampvuurplaats van het buitengevoel en de prachtige sterrenhemel genieten. Binnen kom je tot rust bij de haard, geniet je van een sauna of praat je bij aan de huisbar.

Meer info over dit huis vind je hier.

Lees verder onder de foto.

2. In deze authentiek opgeknapte boerderij voor maximum dertig personen word je omarmt door warm hout. Blikvanger is de grote ronde haard, centraal op de benedenverdieping. Er is ook een sauna en buiten kan je elk seizoen gebruikmaken van de stoere barbecueplaats.

Meer info over dit huis vind je hier.