Ontdek de wereld vanuit je zetel: 10 leuke virtuele reizen Liesbeth De Corte

18 april 2020

15u24

Wou je deze zomer naar Ibiza, Japan of Scandinavië? De kans is groot dat die plannen in het water vallen. Jammer, maar begrijpelijk, want onze gezondheid gaat voor. Gelukkig is er een fijn alternatief voorhanden: je kan ook een virtuele vakantie maken. Het enige wat je nodig hebt is een beetje verbeelding en een internetverbinding.

1. Zweeds Lapland

Het aanschouwen van het noorderlicht staat bij veel reizigers op de bucketlist. Dankzij Lights over Lapland uit Zweeds Lapland kan je vanuit je zetel genieten van dit natuurfenomeen. Het reisbureau heeft namelijk enkele 360 graden video’s online gezet, waarin je niet alleen het aurora borealis kunt spotten, maar ook een tocht kunt maken met husky’s en rendieren, én een kijkje nemen in het bekende IJshotel.

Meer info vind je op YouTube en op de website van Lights over Lapland.

2. Jeruzalem, Israël

Om het toerisme te boosten, heeft Israël verschillende virtuele tours gemaakt, waaronder eentje die je rondleidt in Jeruzalem. Extra pluspunten: je kan 360 graden om je heen kijken en er is een voice-over die je als gids voorziet van interessante weetjes.

Meer info vind je online.

3. De Kliffen van Moher, Ierland

Wist je dat de Kliffen van Moher tot de hoogste kustkliffen van Europa behoren? Ze zijn ongeveer 8 kilometer lang en 214 meter hoog. Om maar te zeggen: je hebt er prachtige vergezichten.

Meer info vind je op de toeristische website van de Kliffen van Moher.

4. Central Park, New York, VS

Central Park in New York is ongetwijfeld het bekendste park van de VS. Misschien wel van de hele wereld. Dankzij een online tour kan je er ook virtueel rondwandelen, bij wijze van spreken. Een gids voorziet je ondertussen van interessante achtergrondweetjes over het park.

Meer info vind je online.

5. Grand Canyon, Arizona, VS

Een snelle zoektocht op het internet levert ongetwijfeld een heleboel foto’s op van de Grand Canyon, maar liefhebbers kunnen online ook een archeologische tour volgen. Zo kan je genieten van dit natuurgeweld en tegelijk nog een beetje bijleren.

Meer info vind je op de website van National Park Service.

6. Yosemite National Park, Californië, VS

Komt het landschap van Yosemite National Park je bekend voor? Niet zo moeilijk, want het is jarenlang gebruikt als de standaardachtergrond van vele MacBooks. En terecht, want het is een van de mooiste natuurparken van de Verenigde Staten. Dankzij een virtuele tour kan je er een wandeling maken langs verschillende rotsformaties, meren en watervallen.

Meer info vind je op de website van VirtualYosemity. Via de website van National Park Service kan je ook een kijkje nemen via webcams.

7. Op safari

Dierenliefhebbers die graag eens op safari gaan, kunnen die droom verwezenlijkt zien via livestreams. Onder meer de luxehotelgroep andBeyond - dat lodges heeft in Afrika, Azië en Zuid-Amerika - neemt je mee op die manier op gamedrive. Dat wil zeggen dat een gids enkele uren rondrijdt in een park, zodat je oog in oog komt te staan met allerlei dieren, waaronder de Big Five (leeuwen, luipaarden, olifanten, neushoorns en buffels).

Meer info vind je op de website van andBeyond.

8. Stonehenge, het Verenigd Koninkrijk

De oeroude megalieten van Stonehenge staan sinds 1986 op de Werelderfgoedlijst en lokken meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar. Ben jij ook benieuwd? Dan kan je de prehistorische steencirkel van dichtbij bekijken dankzij een interactieve 360 graden tour.

Meer info vind je op de website van English Heritage.

9. Macchu Picchu, Peru

Wie Peru zegt, denkt waarschijnlijk meteen aan lama’s, Inca’s en Machu Picchu. Normaal moet je het openbaar vervoer nemen of een trektocht ondernemen om er te geraken, maar nu kan je zowel de Inca Trail als het mysterieuze wereldwonder ook online bekijken. Schitterend om te zien, en als je er ooit nog naartoe reist, ben je alvast goed voorbereid.

Meer info vind je op YouTube en Google Arts & Culture.

10. Great Barrier Reef, Australië

David Attenborough is vooral bekend om z’n spectaculaire natuurdocumentaires, maar hij heeft ook een interactieve tour gemaakt van het Great Barrier Reef, vlak voor Australië. Vanuit je luie zetel kan je een heuse snorkelervaring meemaken, en tussen de koralen en duizenden vissen zwemmen. De fijne, zachtaardige stem van Attenborough krijg je er als extraatje bij.

Meer info vind je online.

