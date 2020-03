On-nomi: de Japanse oplossing voor het aperitief in tijden van corona Margo Verhasselt

19 maart 2020

16u04 0 Vrije tijd Wereldwijd werden bars en restaurants verplicht om hun deuren te sluiten om het coronavirus tegen te gaan. Thuiszitten en spontaan weer een Tournée Minérale in het leven roepen? Kan. Maar je kan ook het Japanse principe On-nomi uitproberen en eerlijk, dat is misschien momenteel veel leuker.

Zelfisolatie is in tijden van corona belangrijk. Vergeet grote groepen, vergeet overvolle bars en vergeet gezellige terrasjes even. Moeten we daarom massaal zitten kinkloppen en ongelukkig zijn? Neen. In Japan vonden ze daar immers een goede oplossing voor: On-nomi of オン飲み wat zoveel betekent als online drinken.

Kortom, mensen gaan via een app inloggen met anderen en samen een aperitiefje (of e-peritiefje in dit geval) drinken. Plezier en gezelligheid, zonder infectiegevaar. Inspiratie voor enkele leuke apps die je bezig kunnen houden? Dat schreven we hier al.