Om snel te boeken: 5 prachtige hotels dichtbij huis die doen wegdromen naar de zomer Timon Van Mechelen

15 april 2018

11u12 0 Vrije tijd De exotische temperaturen moet je er wellicht (nu nog) bij fantaseren, maar ook dichtbij huis vind je tal van prachtige hotels die doen wegdromen naar tropische bestemmingen à la Bali. Van een helemaal roze hotel in Ibiza tot een met planten overgoten hotel in Kopenhagen. 5 pareltjes waar je niet voor naar de andere kant van de wereld moet afreizen.

Myconian Avaton

Er wordt al langer gefluisterd dat Mykonos het nieuwe Ibiza is. Minstens even mooi met zijn azuurblauwe zee en pittoreske witte dorpjes, maar een stukje goedkoper en minder drukbevolkt met dronken tieners. Als je naar het kleine Griekse eilandje zou willen afzakken is het in ieder geval een aanrader om in het gloednieuwe Myconian Avaton hotel te overnachten. De platte daken en natuursteen verwijzen duidelijk naar de traditionele Cycladische architectuur, maar binnenin staat alles in het teken van pure luxe. En het uitzicht op de Egeïsche Zee krijg je er gewoon gratis bij.

Meer info: myconianavaton.gr

Villa C Boutique Hotel

Op nog geen twee minuten wandelen van het historisch Portugese dorpje Vila do Conde, ligt Villa C Boutique Hotel. Met 40 kamers en 2 suites is dit hotel eigenlijk aan de kleine kant, hoewel je dat niet zou zeggen als je het majestueuze gebouw ziet. Het werd ontworpen door de Portugese architect Alexandre Saraiva Dias en designer Paul Lobo, wat resulteert in strakke grafische lijnen in combinatie met veel hout om het geheel niet te koel en afstandelijk te maken. Voor bij slecht weer is er een eigen spa in het hotel, inclusief binnenzwembaden, sauna’s en stoombad.

Meer info: villacboutiquehotel.com.

Manon Les Suites

Hoewel het lijkt alsof dit hotel zich op een of ander tropisch eiland bevindt, ligt Manon Les Suites pal in het centrum van Kopenhagen. Bij het zien van de kamers alleen al dromen we weg, maar toch is het vooral de binnenplaats die met alle aandacht gaat lopen. Die planten, dat zwembad, de oranje accenten, de ligstoelen! Het dakterras, de gigantische fitness en de feestjes die er op vrijdagavond worden georganiseerd, zorgen er alleen maar voor dat we nog liever een retourtje Denemarken willen boeken. Nu graag!

Meer info: guldsmedenhotels.com.

Hôtel Les Roches Rouges

Tussen Saint-Tropez en Cannes, aan de Middellandse Zee, ligt Hôtel Les Roches Rouges. Een hotel dat baadt in luxe zonder stijf aan te voelen. Het werd gerenoveerd onder het toeziend oog van het gerenommeerde Parijse architectenbureau Festen en hun vakwerk weerspiegelt zich in elk hoekje en kantje van dit paradijs. Zo werd het zwembad bijvoorbeeld opgetrokken uit rotsen, waardoor het lijkt door te lopen in de zee. Daarnaast is ook kunst een belangrijke pijler in het hotel, designliefhebbers kunnen er dus hun hart ophalen.

Meer info: hotellesrochesrouges.com.

Paradiso Ibiza Art Hotel

De kans is groot dat je dit hotel al hebt zien voorbijkomen op sociale media, want het wordt flink gehypet. En geen wonder ook, met zijn roze kleuren en heerlijke seventies vibes, lijkt het zo uit een film van Wes Anderson te komen. Memphis-elementen worden afgewisseld met neon-lichten, gouden (nep)planten, hout en dus vooral heel veel roze. Zelfs het zwembad in Paradiso Ibiza Art Hotel is zuurstokroze.

Meer info: paradisoibiza.com.