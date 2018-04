Olga Leyers en Paulien Riemis voor NINA op Coachella: "Het lijkt wel of iedereen hier een eigen stylist en make-upartiest heeft ingehuurd" Timon Van Mechelen

18 april 2018

10u48 6 Vrije tijd Zoals elk jaar trekken sterren en masse in april naar het Coachella festival in Californië. Ook onze eigen Olga Leyers en Paulien Riemis vlogen samen met modemerk Levi's naar het festival afgelopen weekend. Hoe dat was, of celebs als Rihanna er écht gewoon op de weide lopen, iedereen er echt zo mooi uitziet en of het publiek er eigenlijk wel plezier heeft lees je nu exclusief op NINA.be. Een festivalverslag van twee Coachella-groentjes!

Gewapend met gescheurde 501 jeans, wegwerpcamera en extra iPhone-batterijen trokken we van Palm Springs door de woestijn richting het fabelachtige festival. Volgens zijn reputatie heeft Coachella het allemaal: schitterende artiesten, een prachtige locatie, lekker eten, broeierig weer, een internationaal publiek, palmbomen, een strakke organisatie… Coachella staat niet alleen bekend om wat je er kan hòren, maar ook wat je er kan zién.

Het is al jaren het festival bij uitstek waar alle A-list celebrities naartoe gaan en op de weide rond paraderen. Zo stond Rihanna, weliswaar vermomd, dit jaar blijkbaar op de eerste rij bij collega Beyoncé en konden we een aantal topmodellen op de wei spotten. Ook op de vele zij-feestjes van Coachella waren de celebs talrijk aanwezig. Zo stonden we op de jaarlijkse Levi’s poolparty te dansen op de tunes van Snoop Dogg (selfie or it didn’t happen!), terwijl modellen Bella Hadid en Hailey Baldwin een paar meter verder gezellig aan het bijpraten waren over hun festivalavonturen. Ook de andere gezichten van Levi’s waren niet van de minsten: met Germany’s Next Topmodel winnares Stefanie Giesinger en haar YouTube-ster vriendje Marcus Butler hebben we ons rot geamuseerd op de weide.

Mama, papa, ik ben in goede handen, groetjes van je kapoen Een foto die is geplaatst door null (@olgaleyers) op 15 apr 2018 om 12:38 CEST

Al was het soms moeilijk om de grootsten onder de celebs te herkennen, omdat eigenlijk iedereen er wereldberoemd uitziet op Coachella. Op vlak van mode en makeup ligt de lat heel hoog: het lijkt wel of iedereen een eigen persoonlijke stylist en make-upartiest heeft ingehuurd om met de meest extravagante looks naar buiten te komen. Het draait vaak enkel en alleen om 'zien en gezien worden'. Voor velen bleek het festival misschien eerder een modeshow en achtergrond voor hun Instagramfoto’s. Wat het festival trouwens zo Instagramwaardig maakt, is dat er nergens reclame te zien is op de weide. Zo komt het reuzenrad natuurlijk nòg mooier in beeld.

Afgestemd op millennials

Al is er ook goed nieuws: je kan Coachella beleven hoe je zelf wil. Als je uit de buurt blijft van de VIP-area, je door de duizenden selfie-momenten heen probeert te kijken en gewoon makkelijke kleren aantrekt om 3 dagen in het stof te overleven, is het écht gewoon een erg plezierig festival met vooral een gigantisch aanbod aan geweldige artiesten.

Wij hebben zelf alle verschillende kanten van Coachella geproefd: we kregen de kans om in de VIP tussen bekende bloggers, modellen en celebrities te slenteren, maar zijn even vaak naar de wei getrokken om onbezorgd te dansen op onze lievelingsbands.

Die waren dit jaar vooral goed afgestemd op de millennials: op de line-up overheersten pop, R&B en hiphop. Artiesten als Post Malone, Beyoncé, Tyler, The Creator, 6LACK, Cardi B en Migos waren razend populair bij het jeugdige Coachella publiek, maar met Haim, JUNGLE, Fleet Foxes, The War On Drugs en Alt-J waren er genoeg alternatieven die ons even goed konden smaken. Wat ons het meeste is bijgebleven, is uiteraard de nu al legendarische show van Beyoncé en de reünie van onze jeugdidolen Destiny’s Child.

De meest verrassende act voor ons persoonlijk? Zelf zijn we eigenlijk geen fan van de deuntjes van Kygo, maar de exotische setting en het broeierige weer brachten daar echter heel snel verandering in. De rest van het publiek had duidelijk dezelfde mening. Ondanks het feit dat alcohol alleen in bepaalde zones mag gedronken worden en alle festivalgangers er het hele weekend praktisch nuchter bijliepen, was de sfeer bij bijna elke show die we zagen optimaal. Ze willen én nemen waar voor hun geld, die Coachellagangers. Misschien heeft het feit dat wiet er legaal is er ook wel iets mee te maken. Het is maar een gokje.

XO Paulien en Olga