Nu wordt het pas plezant

Zaterdag 11 april

Terrasplanten naar buiten

Zorg dat je terras er pico bello bijligt voor het paasweekend. Haal je terrasplanten uit hun winterverblijf. Planten die al drie jaar in dezelfde pot staan, geef je een nieuwe, (iets) grotere pot en verse potgrond. Haal de plant voorzichtig uit de pot, knip wortels die een dikke mat of kluwen vormen voor een deel weg en zet de plant op dezelfde hoogte als in de vorige pot, niet dieper. Geef water.

Planten die nog niet verplant moeten worden, geef je nu voeding. Vloei­bare meststoffen die je in het gietwater mengt, worden heel snel door de wortels opgenomen en kikkeren je planten meteen op na die lange winterslaap. Grote olijfbomen, vijgenbomen of citrussen in pot kun je nog moeilijk verplanten. Krab de bovenste laag oude potgrond weg en strooi verse potgrond bovenop. Geef ze speciale voeding voor mediterrane planten. Vooral citrussen hebben veel voedsel nodig om vruchten te produceren. Meng vanaf nu elke twee weken een dopje in het gietwater.

Zondag 12 april

Je huis versieren

Vandaag wordt het een beetje een feestdag in mineur, met veel familie­leden ver weg. Pep jezelf op met een mooie versiering uit eigen tuin, daar is nu al meer materiaal dan je zou denken. De prachtige geaderde bladeren van de Italiaanse aronskelk (Arum italicum) houden heel goed op vaas, en kun je ook in een bloemstuk kwijt. Heb je geen krulwilg in de tuin, dan vind je zeker een of andere grillige tak met ontluikende blaadjes, bijvoorbeeld van haagbeuk. De meeste paaslelies zijn grotendeels uitgebloeid, daarvoor waren de voorbije weken te warm, maar er zijn wel volop tulpen in de tuin, of online te bestellen. Knip je tulpen altijd een stukje korter af dan andere snijbloemen: ze blijven namelijk in de vaas doorgroeien, soms tot 5 centimeter extra. Kerria bloeit nu prachtig geel en is een waardige vervanger voor een tak mimosa. Hooi, eitjes of eierschalen, nestjes, kippen en gele linten geven meteen een paasgevoel.

Geen zin in binnen zitten? Ga op paardenbloemenjacht. De gesloten knoppen van paardenbloemen stoof je of maak je in als kappertjes, met zout en azijn, open paardenbloemen laat je inkoken met water, rietsuiker en citroensap, tot een goudgele siroop voor op de pannenkoeken.

Maandag 13 april

Rondje snoeien

Snoei de hortensia’s, vlinderstruiken, seringen, hibiscus en lavendel. Twee keer per jaar snoeien is het geheim van een gelukkige lavendelstruik. Een met liefde verzorgde lavendel wordt makkelijk vijftien tot twintig jaar oud. Knip de struik nu tot de helft in. Blijf wel boven het onderste paar blaadjes. In augustus zet je er weer de schaar in. Strooi kalk uit en werk licht in.

Is er nachtvorst aangekondigd? Leg een laken of vliesdoek over je hortensia’s, voor de vorst de bloemknoppen doet afvriezen.

Dinsdag 14 april

Bladluizen en slakken checken

Een paar warme dagen en de bladluizen doen zich te goed aan de eerste malse rozenknopjes. Plet ze met je vinger, de geur trekt natuurlijke vijanden als lieveheersbeestjes aan. Vul een plantenspuit met één liter warm water, een eetlepel bruine zeep, een eetlepel (koolzaad-)olie en een eet­lepel brandalcohol. Vergeet de onderkant van de bladeren niet! Herhaal na een uur, dat is het meest efficiënt.

Al veel last van slakken? De jonge knoppen van hosta’s, asters, clematis, riddersporen... zijn erg geliefd. Strooi er een cirkeltje ecologische slakkenkorrels rond. Wist je dat merels, lijsters, padden en egels dol zijn op slakken? Gelukkig zijn ecologische korrels veilig voor hen, van de klassieke blauwe korrels geraken ze vergiftigd.

Woensdag 15 april

Minivijvertje graven

Maak je tuin nog wat diervriendelijker en graaf een minivijvertje. Het is de ideale workout voor wie anders gewend was om intens te sporten. Een halve meter breed en diep is al voldoende om kikkers, padden, salamanders, libellen en waterjuffers aan te trekken. Vogels komen er graag drinken en baden.

Graaf één kant schuin af, zodat de dieren makkelijk in en uit het water kunnen. Bedek de bodem met vijverfolie (online te bestellen), en camoufleer de randen met een afdekplank of grote stenen.

Vul met water en plant er een zuurstofplant in. Met de uitgegraven aarde kun je een miniberm vormen, van waarop je straks je vijvertje kunt observeren.

Donderdag 16 april

Onkruid controleren

Droog en zonnig weer? Ideaal om te schoffelen! Je verwijdert er niet alleen zichtbaar onkruid mee maar smoort ook ontluikende zaden in de kiem. Hark het onkruid na het schoffelen op, als je het laat liggen zal het na een regenbui weer schieten. Schoffel ook de grindpaden. Ligt het grind erg vast, zoals op een oprit, gebruik dan een onkruidbrander. Je hebt heel handige en lichte handmodellen met een kleine gasbus en een elektrische ontsteking. Even met de vlam over de blaadjes gaan, op 5 à 10 cm afstand en de cellen van de onkruidplant barsten, waarna ze afsterft. Ook de zaden gaan eraan. Zo’n brander werkt ook prima bij mos en groene aanslag.

Heeft het net geregend, ga dan wieden. Onkruidjes komen zoveel makkelijker los in natte grond. Onkruid met een lange wortel zoals weegbree, paardenzuring of paardenbloemen graaf je met je spade of speciale onkruidtrekker uit.

Vrijdag 17 april

Zomerbollen planten

Nu het stilaan warmer wordt, is het hét moment om zomerbollen als gla­diolen, dahlia’s, begonia’s, Crocosmia, fresia’s, lelies... te planten. Je plant ze ongeveer zo diep als de bol hoog is; meng een extra handje organische tuinmest of beendermeel onder de aarde. Is je tuingrond licht en zanderig? Meng bentoniet (100 g per m²) in het plantgat, dat houdt het water en de voeding beter vast. Is jouw bodem zwaar, genre klei, voeg dan twee handjes lavakorrels toe, dat maakt de grond luchtiger en zorgt voor een betere drainage.

Sommige dahlia’s hebben al jonge knoppen. Bedek ze zeker met een dun laagje aarde. Mocht het nog vriezen, dan zitten ze voorlopig beschermd.

TIP

Geur brengt rust

Omring je met bloemengeuren, geur werkt stressverlagend. Veel witte narcissen geuren heerlijk en er zijn nu volop hyacinten. Vul er je huis mee. In de tuin zijn er nog niet veel geurende bloemen, maar wel veel aromatische blaadjes. Wrijf over het blad van lavendel, salie, citroenmelisse en de dropplant (Agastache). Dat werkt rustgevend. Een dip? De geur van muntblaadjes en rozemarijn werkt opwekkend.

TIP

Zaai een boeket

Dromen van bloemen geeft hoop. Dus waarom niet een eigen hoekje snijbloemen inzaaien? Leeuwenbekjes, reukerwtjes, zinnia, kosmosbloemen, Scabiosa en Ammi majus kan je direct al zaaien, groeien erg gemakkelijk en bloeien maandenlang.

TIP

Laat het los

Wil je je tuin graag wat natuurlijker? Plant dan een paar wandelplanten. Die mooie vrijbuiters zaaien zich uit en nestelen zich op de plek die zij het lekkerst vinden, zonder te woekeren. De mooiste planten voor een nonchalante look zijn akeleien (Aquilegia), ijzerhard (Verbena bonariensis), judaspenning (Lunaria), juffertjes-in-’t-groen (Nigella), het Mexicaans madeliefje (Erigeron karvinskianus) en vingerhoedskruid (Digitalis).