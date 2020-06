Nu er geen rommelmarkten zijn: zo verkoop je oude spullen met succes online Stéphanie Verzelen

03 juni 2020

16u03 0 Vrije tijd Bye bye, rommelmarkten. Het is een trieste bijwerking van corona voor al wie jaarlijks een bergje oude spullen voor een mooi centje kwijt wil. Maar niet getreurd: er zijn echt wel wat alternatieve – online – manieren om je afdankertjes met een financieel voordeel(tje) de deur uit te krijgen. Met deze basistips doe je dat goed.

2dehands.be, Vinted, Bol.com: het zijn maar een handvol voorbeelden van websites die goede alternatieven voor een rommelmarkt zijn. Alleen heb je op die websites natuurlijk veel meer concurrentie. Terwijl er op een rommelmarkt vaak maar een paar tientallen andere verkopers zijn, worden er op 2dehands.be elke dag gemiddeld 70.000 nieuwe zoekertjes geplaatst.

Daarom is het belangrijk dat je weet waar je mee bezig als je besluit om oude spullen online van de hand te doen. Alles begint natuurlijk bij een aantrekkelijk zoekertje, denk daarvoor vooral aan deze tips.

Een goed zoekertje staat of valt met een goede foto. Zorg ervoor dat jouw foto er uitspringt, want er zijn vast honderden zoekertjes met een gelijkaardig item. Haal ook alle rommel en onbelangrijke voorwerpen uit beeld, zo ligt de focus op je item. En ook belangrijk: zorg dat je item er schoon uitziet.

Een foto met genoeg licht is erg belangrijk. Zo komt je foto mooier uit en zie je het item beter. Een lichte achtergrond en/of ondergrond doet ook wonderen.

Een klein plantje of bloemetje erbij geeft je foto ook meteen wat huiselijkheid. Maar less is more blijft wel de boodschap.

Zorg altijd voor een goede beschrijving. Denk aan de afmetingen van het item, zoals de lengte, diepte en breedte, en vermeld van welk materiaal het item gemaakt is. Wees ook eerlijk: als er gebruikssporen of kleine beschadigingen zijn, vermeld je dat gewoon.

Plak altijd een prijs op je item. Zo krijg je meer reactie dan wanneer je ‘bieden’ of ‘prijs overeen te komen’ schrijft. Weet je niet goed hoeveel je voor je item kan vragen? Ga dan eens op zoek naar gelijkaardige items op dezelfde website. Wees ook realistisch, een te hoge prijs werkt – uiteraard – nooit.

Het tijdstip waarop je het zoekertje plaatst, speelt ook een rol. Voor of tijdens het weekend zien tweedehandssites vaak de meeste bezoekers. Idealiter plaats je je zoekertje dus online op vrijdag.

Think small

Eens je weet hoe je een goed zoekertje maakt, is het ook belangrijk dat je weet op welke website je zoekertje het beste zal scoren. Want het aanbod van tweedehandswebsites is best wel gigantisch en de ene website is de andere niet. Er zijn natuurlijk de grote namen zoals 2dehands.be (voor zowat alles), Vinted (voor kleding) of Bol.com (voor boeken, muziek en films). Laat die zeker niet links liggen wanneer je online wil verkopen. Je zoekertje zal er een van de duizenden zijn, maar die websites hebben ook duizenden gebruikers.

Zeg nu zelf: je koopt toch ook liever van iemand die vijf straten verder woont?

Nog slimmer is het als je je zoekertje daarnaast ook op gespecialiseerdere websites plaatst. Think big first, think small daarna. Kleinschaligere alternatieven voor 2dehands.be zijn bijvoorbeeld lokale groepen op Facebook Marketplace, die vind je in een wip door met de zoekfunctie op je gemeente te zoeken. Want zeg nu zelf: je koopt zelf toch ook liever van iemand die vijf straten verder woont?

Goede kleinere alternatieven voor Vinted? Denk aan websites als United Wardrobe of The Next Closet, waar de focus meer op duurdere merken ligt. Daar zal je voor je kwalitatieve spullen vaak een betere prijs kunnen krijgen. Voor kinderspeelgoed is Reshopper.com een succesverhaal, voor verzamelitems is Catawiki een geschikte plek, voor boeken trek je naar Booksinbelgium.be, voor fietsen check je Becycled.be. Voor elke subcategorie vind je wel een gespecialiseerde tweedehandswebsite, gewoon even googelen volstaat vaak.

Doe het veilig

Online verkopen komt natuurlijk met een paar onzekerheden. Je hebt enkel virtueel contact met een koper en de overdacht van goederen en geld doe je doorgaans ook via digitale middelen. Daarom is het belangrijk om bij online verkoop te allen tijde op je hoede te blijven en een paar veiligheidsvoorzorgen in acht te nemen.

Check wie de koper is. Google zijn gebruikersnaam, telefoonnummer en bankrekening: als je met een oplichter te maken hebt, is de kans groot dat iemand online al over die gebruiker geklaagd heeft. Of vraag naar een profiel op sociale media (en google dan ook de naam die de koper daarop gebruikt). Sommige tweedehandswebsites laten toe dat gebruikers elkaar reviewen na een transactie: check die reviews altijd als ze er zijn. Houd ook alle info bij die je over de koper verzamelt en al jullie digitale conversaties.

Doe de transactie op een openbare plaats. Als de koper bereid is om het geld en de goederen in het echt uit te wisselen, is dat altijd de veiligere optie. Zo heb je meteen je geld in handen, of je nu met cash of met een bankapp werkt. Spreek dan natuurlijk wel af op een voldoende drukke plaats. Als de koper daar bezwaar tegen heeft, is dat vaak een indicatie dat je met een louche persoon te maken hebt.

Als je je verkochte item(s) toch per post moet opsturen, doe dat dan bij voorkeur met een aangetekende zending. Zo heb je een bewijsje. Je kan voorstellen aan de koper om de kosten daarvan te splitten. Wat de verzendkosten betreft: het is heel normaal dat je die doorrekent aan de koper. Wees daar wel heel helder over in je communicatie met de koper: vertel hem/haar exact hoeveel de verzendkosten zullen zijn en dubbelcheck of hij/zij akkoord is met hoe je de verzending wil aanpakken.

Verkoop via een website die voor jou de financiële transactie regelt als je geen zin hebt in gedoe. Dat is bijvoorbeeld zo op Bol.com of Vinted. Zulke websites zullen een procentje vragen van je verkoopbedrag in ruil voor hun diensten, maar zij zien er met slimme systemen – Vinted werkt bijvoorbeeld met de Vinted Portemonnee – op toe dat de koper jou wel degelijk betaalt.

Vertrouw op je buikgevoel. Als een koper enthousiast een hogere prijs biedt dan wat je vraagt, heb je meestal met een oplichter te maken. Onthoud: als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo. En als je geen goed gevoel hebt bij de online conversaties met de koper, overweeg dan gerust om de transactie stop te zetten.