Nooit meer te veel betalen: deze apps speuren naar de goedkoopste vliegtickets Charlotte Dierckx

27 januari 2018

18u33 0 Vrije tijd Zonnebaden op de parelwitte stranden van Bali, citytrippen naar de haute couture van Parijs of Amerika doorkruisen in een Volkswagen T2 via de befaamde Route 66. Het hoeft niet duur te zijn. Met de juiste tools reis je de wereld al rond voor een appel en een ei. Geen tijd om zelf uren (of dagen) het internet af te schuimen op zoek naar de laagste prijs? Deze apps speuren voor jou!

Hopper

Deze bekroonde app analyseert dagelijks de prijzen van meer dan een miljard vluchten en voorspelt op basis van die gegevens de prijsveranderingen van vliegtickets. Het enige wat jij moet doen is bepalen waarheen en wanneer je vertrekken wil. Zodra de prijs voor je gewenste vlucht op zijn laagst staat, verschijnt er een melding op je smartphone. In een paar tikjes en swipes is je vliegreis geboekt en rest jou enkel nog het inpakken van je zonnebril en bikini. Relaxen maar!



Download de app hier gratis voor iOS of Android.

KAYAK

KAYAK doorzoekt honderden andere reiswebsites tegelijk op zoek naar de laagste prijs voor zowel vliegtickets, hotels als autoverhuur. Net als Hopper volgt ook deze app de prijsveranderingen op de voet en ontvang je een update zodra de prijzen op hun laagst staan. In een handomdraai plan, boek en organiseer je je volgende reis op één centrale plek.



Download de app hier gratis voor iOS of Android.

Skyscanner

Ook met deze all-in-1 reisapp zoek, vergelijk en boek je snel en goedkoop vliegtickets, hotels en huurauto's. Weet je niet waarheen? Laat je inspireren (én verrassen) door de wereldwijde reiszoekmachine, ook hier betaal je dankzij het automatische prijsalarm nooit een cent te veel.



Download de app hier gratis voor iOS of Android.

Paperflies

Paperflies mag dan (nog) geen app hebben, de tool is toch een vermelding waard. Heb je een beperkt budget, maar wil je toch graag een stapje in de wereld zetten? Paperflies doorzoekt dagelijks meer dan 1.100 reiswebsites en verzamelt de beste deals op een wereldkaart. Zo weet jij in één oogopslag wat zelfs voor het kleinste budget al mogelijk is. (Tip: vergeet niet het cachegeheugen van je browser regelmatig te wissen voor de laagste prijzen.)



Laat je inspireren op www.paperflies.com.