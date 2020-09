Nood aan weekendplannen? 6 tips voor een portie vakantiesfeer, cultuur of ultiem geluier David Devriendt

19 september 2020

10u03 0 Vrije tijd Weekend, halleluja! Slapen doen we al genoeg dus hop, de wijde wereld in. Daar geniet je van het zalig zachte zonnetje in strandbars, bezoek je een zinnenprikkelende expo of beleef je een diner met Ozark Henry. Liever wat rustiger aan? Dan hebben we ook drie tips voor gulzige luieriken.

1. NAAR DE STRANDBAR

Dat moeten we je vast geen twee keer zeggen. In Oostende blijven ze nog open tot 27 september. Keuze te over, want er zijn er maar liefst tien. Onze favoriet? Bondi Beach, waar je je met een gezonde portie verbeelding zo in Australië waant.

visitoostende.be



2. DE TOP VAN DE BELGISCHE MODEFOTOGRAFIE

Ons land is gezegend met fantastische modefotografen. Denk maar aan Stephan Vanfleteren en de betreurde Marc Lagrange. In de Antwerpse expo ‘Iconobelge II’ zie je hun werk en dat van vele andere talenten.

antwerp- photo.be

3. DINEREN MET OZARK HENRY

Het prachtige decor van de Handelsbeurs in Antwerpen is de gedroomde locatie voor een coronaproof muzikaal diner. Je geniet van vier gangen en Ozark Henry brengt een akoestische set achter zijn piano.

handelsbeursunplugged.be

4. OP JE LUIE KONT

Dat heb je wel verdiend na een weekje werken. Ideaal voor couchpotato’s: deze zitzak van het Nederlandse Fatboy, gemaakt van een extra aaibare, zachte stof. Leun achterover en geniet intussen van een goed boek of een film.

€ 189, fatboy.com

5. HILARISCHE KOSTUUMFILM

De victoriaanse roman David Copperfield van Charles Dickens is serieuze kost, maar de verfilming is heel andere koek. The Personal History of David Copperfield zit vol typisch Britse humor. Op naar de cinema!

6. KEVIN JANSSENS & ELLA-JUNE HENRARD OP STREAMZ

Van een flitsende start gesproken. Met maar liefst elf originele series en duizend films ben je wel een tijdje zoet met Streamz, Vlaanderens nieuwe streamingdienst. En er komt continu verse content bij. Wij raden je graag deze aan: Fair Trade, met Kevin Janssens en Ella-June Henrard als twee corrupte politie-agenten die nauwe banden hebben met het criminele milieu. Leuk detail: Kevin en Ella-June leerden elkaar op de set kennen en waren een tijdje een koppel.

streamz.be