Nood aan verkoeling? Dit zijn de 10 beste waterpretparken in Europa

Nele Annemans

24 juli 2019

13u49 4 Vrije tijd Nu het kwik blijft stijgen en we morgen zelfs richting 40 graden gaan is menig Belg op zoek naar wat verkoeling. Dit zijn volgens TripAdviser de beste 10 waterpretparken in Europa.

1. Siam Park - Tenerife

Voor het 6de jaar op rij is Siam Park op het Canarische eiland Tenerife uitgeroepen tot het beste waterpretpark ter wereld. Het park, dat volledig gehuld is in een Thais jasje, is maar liefst 18,5 hectare groot, heeft 15 waterattracties en is het eerste groene waterpark ter wereld. Zodra het water gebruikt is in de attracties wordt het gerecycleerd en als water voor de planten gebruikt.

Meer info: www.siampark.net

2. Water Park - Faliraki, Griekenland

Een beetje gedateerd, maar toch een van de leukste en grootste waterpretparken in Europa is het Faliraki Water Park. Het park van maar liefst 10 hectare werd zoals een amfitheater gebouwd op ongeveer 12 kilometer van het centrum van het populaire Griekse eiland Rhodos. Extreem snelle glijbanen, twisters, piratenzwembaden: je vindt ze er allemaal. Zoek je écht verkoeling? Elke 10 minuten kan je onder een reuze-emmer gaan staan die 1000 liter water over de badgasten giet.

Meer info: www.water-park.gr

3. AcquaPark Odissea 2000 - Rossano, Italië

Waterpark Odissea bevindt zich in het Italiaanse Rossano. De prachtige Ionische zee, inclusief zonovergoten stranden vormen het decor voor de 80.000 m2 puur plezier. Waterpret verzekerd in de 190 m lange Black Polifemo of de 25 meter hoge waterachtbaan Big Olimpo.

Meer info: www.odissea2000.it

4. Aqua Dome - Tralee, Ierland

Aqua Dome is een van Ierlands grootste waterpretparken met tal van glijbanen in tropische temperaturen. Maar dat is niet alles, je kan er ook als volwassenen genieten in de Health & Sauna Suite. Je kinderen die zich rot amuseren terwijl jij kan ontspannen, win-win!

Meer info: www.aquadome.ie

5. Palatinus strandbad, Boedapest, Hongarije

Iedereen die er een bezoekje brengt is het erover eens: het Palatinus Strand in Boedepast is een van de mooiste buitenbaden ter wereld. De 11 bassins, een golfslagbad, en 5 glijbanen vind je op het populaire Margaretha-eiland. Enige nadeel? In de zomer kan het er behoorlijk druk worden, maar wel absoluut het bezoeken waard!

Meer info: en.palatinusstrand.hu

6. Therme Boekarest - Roemenië

In Therme Boekarest wacht je een binnentemperatuur van 29 à 30 °C en een watertemperatuur van ongeveer 33 °C, waardoor het er werkelijk elk moment van het jaar heerlijk vertoeven is. Daarbovenop kan je er genieten van 10 zwembaden, evenveel sauna’s, 16 glijbanen én de grootste botanische tuin van Roemenië met meer dan 800.000 planten, waaronder 1.500 palmbomen, talloze orchideeën en andere unieke plantensoorten.

Meer info: www.therme.ro

7. Druskininkai Aquapark - Lithouwen

Op nummer 7 prijkt het grootste waterpretpark van Lithouwen. Maar niet alleen voor de vele zwembaden en glijbanen is dit park een bezoekje waard, ook de hotels, het gezondheidscentrum, de spa’s, fitnessruimte én nachtclub maken van het complex een onvergetelijke belevenis.

Meer info: www.akvapark.lt

8. Aquapark Aquamania - Albena, Bulgarije

Een tripje naar Bulgarije gepland? Rek dan zeker een dagje uit voor het futuristische waterpark Aquamania in het vakantiedorp Albena. Met een oppervlakte die je kan vergelijken met 5 voetbalvelden zullen zowel jij als je kids je er nooit vervelen.

Meer info: www.albena.bg

9. Aqua Fantasy Aquapark - Izmir, Turkije

Aqua Fantasy is een van de populairste vakantieparken van Turkije. Met talloze zwembaden, glijbanen, waterattracties, maar ook een aangenaam hotel met wellnessfaciliteiten is het er immers zowel voor jong als oud genieten van de Turkse zon.

Meer info: www.park.aquafantasy.com

10. Aquashow Park - Quateira, Portugal

Het grootste waterpretpark van Portugal vind je dan weer in Quateira. En ook hier kan je terecht om te spetteren in de glijbanen en talloze zwembaden. Bonus? De splashes waar je met het hele gezin van ‘s morgens tot ‘s avonds plezier in beleeft.

Meer info: www.aquashowpark.com