Nood aan vakantie? 6 unieke bestemmingen die je niet mag missen Valérie Wauters

02 januari 2019

16u01

Bron: Popsugar 0 Vrije tijd Heb je na al die familiefeesten en eindejaarsreceptie nood aan wat vakantie en ontspanning? Dan schotelen wij je graag 6 unieke bestemmingen voor die net iets anders zijn dan bijvoorbeeld een citytripje richting Parijs of Londen.

1. Tallinn, Estland

Estland heeft dezelfde rijke geschiedenis als andere populaire Europese steden zoals bijvoorbeeld Kopenhagen. Het grote voordeel aan Tallinn is echter dat het nog veel minder bekend is bij het grote publiek, en bijgevolg ook veel rustiger. Maak een middeleeuws tour door de stad, slenter door de geplaveide straten van de oude stad of bezoek het Kadriorg Art Museum.

2. Livingstone, Zambia,

Marokko, Kenia en Zuid-Afrika hebben zichzelf al lange tijd gecementeerd als de bekendste Afrikaanse bestemmingen. Zambia is net iets minder bekend, maar minstens even mooi. Victoria Falls en de Zambezi-rivier liggen net binnen de zuidelijke grens en wildwaterraften, riviercruises en bungeejumpen zijn maar enkele van de fantastische buitenactiviteiten die je er kan beleven. Wie zichzelf helemaal wil onderdompelen in het avontuur dat de Afrikaanse wildernis biedt, schrijft zich in voor een Victoria Falls rivier-safaritocht om de pracht van de watervallen vanaf een uniek uitkijkpunt te zien.

3. Rovinj, Kroatië

Rovinj is een schattig, klein en bovenal schilderachtig vissersdorpje aan de Adriatische Zee en is absoluut het verborgen juweeltje van Kroatië. Het wordt volledig omringd door water, en je kan er alle geweldige zeervruchten eten die je ook in Dubrovnik en Split vindt, maar zonder alle drukte van voorgaande steden.

4. De Similan-Eilanden, Thailand

Reizigers kunnen genieten van de warme, blauwgroene zee en het parelwitte strand bij een bezoek aan de Similan-Eilanden. De eilanden bieden een ideale combinatie van regenwouden, ongerepte stranden en een vleugje geschiedenis. Bovendien is het de allerbeste plek in Thailand om te duiken.

5. Annecy, Frankrijk

Een goed alternatief voor overbevolkte steden zoals Venetië is Annecy, een charmante Franse stad vol pittoreske grachten, sierlijke bruggen en pastelkleurige gebouwen. Het is één van de mooiste middeleeuwse stadjes van Frankrijk, direct aan de oever van het Annecy-meer, het zuiverste meer van Europa.

6. Alberta, Canada

Wie op zoek is naar een fotogenieke, koude bestemming trekt vaak naar IJsland of Noorwegen. Toch is Alberta in Canada hoogstwaarschijnlijk één van de meest fotogenieke locaties ter wereld. Je maakt er kans om het noorderlicht te zien, je kan er heerlijk skiën of gletsjerwandelen en ontspannen aan de warmwaterbronnen.