Nood aan de zon? Dit zijn de beste vakantiebestemmingen om in januari naartoe te trekken

28 december 2018

Bron: Red Online 0 Vrije tijd Zodra de feestdagen achter de rug zijn, loeren de lange, koude, grijze en minder gezellige winterdagen om de hoek. De ideale manier om die winterblues een halt toe te roepen? Ontsnappen naar een tropische bestemming, er genieten van de zon én - uiteraard - een heerlijke cocktail. Dit zijn alvast de meest zonnige plaatsen om in januari naar toe te vluchten.

Playa Blanca

Playa Blanca, gelegen aan de zuidkant van Lanzarote is een van de meest populaire badsteden van het eiland. Niet helemaal onverwacht, want zelfs in de wintermaanden bedraagt de gemiddelde dagelijkse temperatuur er 20,8 °C en schijnt de zon er 7 uur per dag. De laatste jaren valt er in januari wel iets meer regen, ongeveer 22 mm per maand, wat gelukkig nog altijd erg weinig is en bovendien zijn de buien vaak van korte duur.

Tenerife

Tenerife is het grootste eiland van de 7 Canarische eilanden en ook een erg populaire reisbestemming. Het klimaat verschilt tussen het Noorden en het Zuiden, met in het Zuiden iets warmere en drogere lucht. En hoewel januari een van de koudste maanden is, blijft de temperatuur op het eiland nog altijd aangenaam warm met zo’n 21,1 °C. Je mag er bovendien elke dag op 6 uur zon rekenen en er is maar een kleine kans op regen, met gemiddeld 41 mm neerslag per maand.

Kaapverdië

Kaapverdië is de perfecte stemming als je houdt van eilandhopping, de zon en prachtige uitzichten. Ook hier is het in januari het koudst, maar nog altijd erg warm met een dagelijkse maximumtemperatuur van 25,2 °C, 6 uur zonneschijn en weinig tot geen regen.

Kaapstad

Nog een populaire winterbestemming is Kaapstad, de op een na grootste stad in Zuid-Afrika. In januari is het er heerlijk vertoeven met 27 °C en maar liefst 11 uur zonneschijn per dag. Na een zonovergoten dag kan je je dag afsluiten aan de rand van de stad met een heerlijk drankje in een van de hippe bars.

Sydney

Januari is een van de warmste maanden in de Australische stad Sydney, met een gemiddelde temperatuur van 27,4 °C en 8 uur zonneschijn per dag. Eén minpuntje is dat de luchtvochtigheid er redelijk hoog licht, maar anderzijds houdt de lichte wind de lucht fris en draaglijk.

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro wordt met zijn adembenemende uitzichten, het warme weer, prachtige stranden, cultuur en muziek als dé culturele hoofdstad van Brazilië beschouwd. Volledig terecht, met gemiddeld 29 °C en 6 uur zon per dag is het immers heerlijk vertoeven in januari. Wees wel voorbereid op een flinke regenbui want in de eerste maand van het jaar valt er gemiddeld 114 mm neerslag.

Barbados

Het Caraïbische eiland Barbados staat bekend om zijn parelwitte stranden, maar wist je ook dat het de culinaire hoofdstad wordt genoemd van de Caraïben? Als je houdt van lekker eten zou Barbados dus jouw perfecte winterbestemming kunnen zijn. Gemiddeld bedraagt de temperatuur er 29,1 °C en schijnt de zon er 9 uur per dag. Een aangename bries maakt de hitte ook draaglijker en met slechts 82 mm regenval per maand is januari ook een van de droogste maanden om er naartoe te trekken.

Cancun

Cancun is een leuke Mexicaanse stad die bekend staat om zijn traditionele binnenstad en een strand vol met bars, clubs en restaurants. Het is een erg geliefde vakantiebestemming omwille van het tropische klimaat dat er heel het jaar door heerst. Met een dagelijkse maximumtemperatuur van 30,5 °C, een frisse duik in het water, urenlang zonnebaden en slechts 40 mm neerslag per maand, vormt een reisje naar Cancun dus dé ideale reisbestemming als je even wil wegvluchten uit het koude België.