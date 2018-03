Nog snel op vakantie rond Pasen? Reisbureaus gooien met kortingen tot 60% Nina Dillen

09 maart 2018

14u12 0 Vrije tijd De paasvakantie valt vroeg dit jaar in België, wat goed nieuws is voor de portemonnee van wie er last minute tussenuit wil. Reisbureaus bieden kortingen tot 59% aan op skivakanties in de eerste week van de paasvakantie. Wie liever naar de zon vliegt, kan in de tweede week dan weer van fikse kortingen profiteren.

Wil je last minute nog een weekje in de sneeuw doorbrengen, dan is de eerste week van de paasvakantie het interessants. "In Frankrijk begint de paasvakantie een week later," legt Piet Demeyere van TUI uit. "Voor de Franse skigebieden is onze eerste week vakantie nog laagseizoen, omdat ze veel Franse klanten hebben. Daarom bieden wij in die eerste week grote kortingen aan op skivakanties, tot zelfs 59%."

