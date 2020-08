Nog nooit zo veel afval op het strand: 3 ecowarriors delen hun beste tips voor een zero-waste zomeruitstap

Vrije tijd Het hittegolfweekend zorgde voor schrijnende beelden. Op de Belgische stranden bleef na afloop ongezien veel vuilnis achter: in Oostende naar schatting zo’n 2.000 kilo. Nochtans is het niet moeilijk om je zomertrip, ook naar recreatiedomein, (pret)park of de Ardennen, zo afvalvrij mogelijk te houden. Drie ecowarriors delen hun beste tips.

“Vandaag was dramatisch”, leest een post van de Proper Strand Lopers op sociale media. “Dit was de meest hallucinante vertoning die we in drie jaar Strandhelden hebben meegemaakt. Dit was een oorlogszone.” De vrijwilligersorganisatie schrok zich een hoedje toen ze afgelopen zaterdagavond de ravage op het strand van Oostende aantrof. “We zijn nog bezig, maar de tussenstand is 2.150 liter afval.”



In die buit zit letterlijk alles wat je maar kan bedenken. Honderden en honderden petflesjes en blikjes, sigarettenpeuken, plastic zakjes en plastic verpakkingen. Maar ook tapijten, speelgoed, rubberboten, parasols en stoelen worden achtergelaten. En dit jaar in groteren getale dan anders. De Proper Strand Lopers trekken dan ook aan de alarmbel. “Anders wordt dit een recordjaar.”

Je zomeruitstap zo afvalvrij mogelijk houden, of je nu naar strand, park of bos trekt, is nochtans niet zo moeilijk. Het vraagt om wat voorbereiding en creativiteit, maar tegelijk maakt een zero-waste levensstijl je trip ook makkelijker. Je hoeft je immers niet de hele dag zorgen te maken over je afval. Ecowarriors Tim Corbisier, voorzitter van de Proper Strand Lopers, Nora Lorré, uitbaatster van verpakkingsvrije winkel Tarra, en Anne Drake, auteur van o.a. ‘Doe het zelf! Ecologie op hoge hakken’, delen hun beste tips.

Van flesjes tot bestek: wat met de picknick?

De gouden regel? “Neem geen single-use plastic mee”, zegt Tim Corbisier. “Neem drankjes mee in herbruikbare flessen, gebruik geen plastic bestek en steek je snacks in herbruikbare potten. Vermijd wel lichte potten, die kunnen tijdens je picknick wegvliegen door de wind.” Glazen potten raadt Tim ook af: die zijn zwaar en als ze breken creëer je een onveilige situatie voor jezelf en anderen.

Vergeet de herbruikbare rietjes trouwens niet, voor die cocktail die wil sippen. En denk aan een herbruikbare mok voor de koffie die je in de auto drinkt. Ook voor de shampoo of douchegel die je eventueel meeneemt, zijn herbruikbare potjes te koop in winkels als Hema of Kruidvat.

Niet genoeg potjes in huis? Anne Drake pakt dan haar picknick in op z’n Japans, volgens de zogenaamde Furoshiki-methode. “Boterhammen, broodjes, flessen en zelfs fruit wikkel je daarbij in een doek. Een schone keukenhanddoek bijvoorbeeld, die heeft meestal het perfecte formaat. De juiste techniek vind je op het internet. Haal je kinderen erbij wanneer je de spullen inpakt, zo kunnen jullie er samen ineens een leuke activiteit van maken.”

Nora Lorré neemt haar ouwe getrouwe, goed gevulde frigobox mee op uitstap. “Zo vermijd je ook impulsieve – en vaak dure – aankopen ter plaatse, die je extra afval opleveren. In de box kan je perfect je herbruikbare potjes en flesjes kwijt.” In haar herbruikbare waterflessen steekt ze een ijsblokje. “Zo blijft je drank veel frisser dan wanneer je petflesjes meeneemt.”

Toch snacks mee in een plastic verpakking? “Haal ze dan eerst uit de verpakking voor je ze aan je kind geeft. Het plastic vliegt anders bij een briesje al snel uit die onbewuste kinderhandjes.” Zin in een ijsje? “Ga voor bolletjes op een hoorntje in plaats van een potje”, tipt Nora. “Of laat de ijscoman het bolletje gewoon in een van je herbruikbare potjes droppen.”

Wat met je sigarettenpeuk?

“De bedoeling is natuurlijk dat je je sigarettenpeuk in de voorziene afvalbakken wegwerpt”, zegt Tim. “Ze bevatten plastic en verontreinigen de omgeving met nicotine, pesticiden en meststoffen van de tabakskweek.”

Geen zin om na elke sigaret naar de afvalbak te moeten wandelen? Neem dan een zakasbakje mee, een (meestal) herbruikbaar etuitje of doosje, zo groot als je broekzak, waarin je je peuken kan bewaren tot je bij een vuilnisbak geraakt. Ondertussen vind je ze in heel wat krantenwinkels, warenhuizen of andere plekken waar sigaretten verkocht worden. En anders kan je jezelf op een webshop als ecomondo.nl of bol.com een voorraad aanschaffen. Je kan er trouwens ook je kauwgom in kwijt.

Wat met je afval?

Een zomertrip die compleet zero-waste is: het is een utopie. De kans is groot dat je ter plaatse nog in een supermarkt belandt en daar spullen in plastic verpakkingen koopt. Het is dus ook een kwestie van slim om te gaan met het afval dat je toch produceert. De basisregel is natuurlijk: gooi het in de voorziene vuilnisbakken. “Op het strand lijkt het soms alsof die vol zitten, terwijl de opening gewoon verstopt zit”, tipt Tim. “Check dat dus altijd eerst. Zit de vuilnisbak echt vol, leg je afval er dan niet naast. Ook niet als het in een zak zit: vogels kunnen de zak openpikken en het afval gaan rondstrooien.

Ik neem altijd een extra vouwtas mee van thuis om het afval dat ik ter plaatse onverwachts produceer, bij te houden Ecowarrior Anne Drake

Op een drukke dag kunnen de afvalbakken in parken of op stranden snel vol zitten. Wees daarop voorzien. “Ik neem altijd een extra vouwtas mee van thuis voor enig afval”, zegt Anne. “Of als je weekendtas groot genoeg is, kan je een compartiment van de tas vrijhouden”, vult Nora aan. Zo kan je op het eind van de dag je afval zorgeloos terug mee naar huis nemen.

Extra slimme tips

1. “Ben je op het strand, wandel je van zee terug naar je zitplaats en heb je je handen vrij, neem dan afval mee op je terugweg. Je kan de vuilnis die je onderweg op het strand vindt, gerust afgeven aan de redders”, tipt Tim. In parken geldt hetzelfde: zie je afval onderweg, neem het dan even mee naar de dichtstbijzijnde vuilnisbak.

2. “Soms gebruiken de kinderen petflesjes of plastic verpakkingen (zoals het hoorntje van de Calippo) als speelgoed”, waarschuwt Tim. “Ga dan goed na dat ze het niet laten rondslingeren en achteraf in de vuilnisbak werpen.”

3. Neem voor de kinderen geen speelgoed mee dat al na twee keer kapot is”, zegt Nora. Investeer liever in houten of metalen speelgoed dat je met plezier terug mee naar huis neemt. Het is voor een kind ook leuker om speelgoed jaren te kunnen bijhouden en er mooie herinneringen aan over te houden.

4. Nora raadt ook af om plastic flipflops mee te nemen (of te kopen). Handige zomerschoenen, maar enorm vervuilend als je ze ergens achterlaat. Momenteel belanden er zo’n honderdduizenden jaarlijks in de oceaan. En daarna duurt het nog eens meer dan honderd jaar voor ze afgebroken zijn.