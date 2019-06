Nog geen reisje geboekt? Dit eiland is uitgeroepen tot het mooiste van heel Europa Nele Annemans

13 juni 2019

13u03

Bron: World Travel Awards 1 Vrije tijd Tijdens de prestigieuze World Travel Awards heeft de elite van de reisindustrie van Europa hun beste reisbestemmingen bekend gemaakt. Niet toevallig werden die uitgereikt in Madeira, dat de prijs wegkaapte voor beste eiland in Europa.

Het Portugese eiland met subtropisch klimaat en paradijs voor wandelaars Madeira kon gisteren de prijs van ‘Leading Island Destination 2019' in de wacht slepen tijdens de World Travel Awards. Die worden elk jaar uitgereikt door de meest toonaangevende reismerken. Madeira kon daarmee onder andere Kreta, de Balearen, Cyprus, Sardinië en Malta achter zich laten.

Maar dat was niet de enige keer dat Portugal in de prijzen viel. Zo werd het land zelf uitgeroepen tot ‘Europe’s Leading Destination’ en de zuidelijke Algarvestreek tot ‘Europe’s Leading Beach Destination’. St. Petersburg in Rusland werd dan weer gekroond tot de beste stad om naartoe te reizen. Madrid werd getipt als ‘Europe’s Leading Meetings & Conference Destitnation’ en Batumi in Georgië als ‘Europe’s Emerging Tourism Destination’ ofwel de meest hippe nieuwe bestemming.