Nog geen reis gepland? Dit zijn de 5 beste bestemmingen in Europa volgens Lonely Planet Liesbeth De Corte

18 juli 2019

11u08

Sommige mensen organiseren hun reis al een jaar op voorhand. Anderen flansen op het laatste nippertje nog iets in elkaar. Behoor jij tot de tweede groep en heb je nog geen concrete vakantieplannen? Dat treft. Lonely Planet heeft de 5 topbestemmingen in Europa op een rijtje gezet.

5. Bari, Italië

Echt populair kon je Bari de laatste jaren niet noemen. Het was vooral een startpunt voor toeristen die de streek Puglia wilden ontdekken. Maar mensen die er een weekje vertoeven om tot rust te komen? Dat was volgens Lonely Planet eerder een zeldzaamheid. Al komt daar langzaam maar zeker verandering in.

Die renaissance heeft het stadje te danken aan een heleboel gloednieuwe eettentjes, die als paddenstoelen uit de grond schieten. Meer dan eens zijn het familiezaken en staat de grootmoeder nog in de potten te roeren. Casa di Mama kan je hier dus letterlijk nemen. Maar nog belangrijker: ook de stad zelf kreeg een opsmukbeurt. Verschillende culturele trekpleisters werden heropend, het Oriente hotel - een monumentaal historisch pand - werd volledig hernieuwd, en twee theaters - Teatro Piccinni en Teatro Margherita - werden in een nieuw jasje gestoken.

Als kers op de taart kreeg het uitgaansleven ook een flinke boost en zijn er enkele stranden in de buurt die geprezen worden om hoe rustig en proper ze zijn. Kortom, er is voor ieder wat wils.

4. Herzegovina, Bosnië-Herzegovina

Ook Bosnië-Herzegovina staat niet meteen bekend als een van de toeristische trekpleisters in Europa. Toch is het volgens Lonely Planet een bezoekje waard. De reisgids raadt met name de CIRO-fietsroute aan. Die volgt een oude spoorlijn, die door het platteland loopt van het stadje Mostar naar Dubrovnik. Onderweg kan je slapen in oude treinstations en passeer je knappe bezienswaardigheden. Denk aan het middeleeuwse dorpje Počitelj, het Vjetrenica-grottenstelsel of het traditionele bergdorpje Lukomir.

3. De Arctic Coast Way, IJsland

IJsland staat al een tijdje bovenaan de to-dolijst van heel wat globetrotters. Maar de meeste toeristen richten hun pijlers op de hoofdstad en de Golden Circle, een bekende route langs enkele bezienswaardigheden. Het gevolg: daar is het over de koppen lopen. In het westen, oosten en noorden van het land is het een pak rustiger. En sinds kort is het ook gemakkelijker om daar te geraken. In juni dit jaar is de aanleg van de gloednieuwe Arctic Coast Way immers afgerond.

Deze ‘snelweg’ vertrekt in Hvammstangi en eindigt meer dan 800 kilometer verder Bakkafjörður. Maar het beste van al? Tijdens de rit kan je in alle rust genieten van het beste dat IJsland te bieden heeft: vele watervallen, majestueuze gletsjers, bergketens, vulkanische gronden, ruige kliffen en fjorden.

2. Madrid, Spanje

In Madrid zal je vele andere toeristen zien ronddwalen, maar laat dat je niet tegenhouden om een bezoek te brengen aan de Spaanse hoofdstad. Het uitgaansleven in Madrid behoort tot de beste in Europa, en wordt volgens Lonely Planet alleen maar beter en beter. Vooral Calle de Ponzano is de moeite. Dit straatje met tapaszaken en hippe cocktailbarretjes heeft zelfs z’n eigen hashtag - #ponzaning - en zou ‘één van de coolste uitgaansbuurten van het continent’ zijn.

Ben jij geen nachtraaf? Geen zorgen, iedereen komt hier aan z’n trekken. Er zijn immers duurzame aanpassingen gemaakt in de stad. Zo zijn de voetgangers- en fietspaden vergroot, waardoor je comfortabel van punt A naar B geraakt. Geloof ons vrij: Madrid nodigt uit tot wandelen, met z’n grotere lanen en kleine ouderwetse steegjes in en rond het centrum.

Bovendien ademt de stad geschiedenis uit. Dat merk je onder meer in het Prado, officieel het Museo Nacional del Prado, dat dit jaar een reeks speciale tentoonstellingen organiseert ter ere van z’n 200ste verjaardag.

1. De Hoge Tatra, Slowakije

De kans is groot dat de Hoge Tatra bij niet veel mensen een belletje doet rinkelen. Onbekend maakt onbemind, en dat is in dit geval volledig onterecht, stelt Lonely Planet. “Er is iets mythisch aan het landschap van het Tatragebergte”, klinkt het overtuigd. De reisgids beschrijft deze plek als een ongerept paradijs met kletterende watervallen en besneeuwde bergtoppen. Wat echt bijzonder is, is dat je hier nog lynxen, wolven én bruine beren kunt spotten.

Wie een ontmoeting met wilde dieren niet aandurft, kan ook de Gerlachovský Štít - de hoogste berg van het Tatragebergte - beklimmen. Nog iets te avontuurlijk? Maak dan een boottrip op het adembenemend mooie bergmeer Štrbské of maak kennis met het Goral-volk, de meest interessante bewoners van de Hoge Tatra. De Gorals (Hooglanders) houden hun tradities in ere en vormen een kleurrijk gezelschap met hun houten huizen, muzikaal erfgoed en hun geborduurde folkloristische kleding.