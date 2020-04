Nog geen plannen vanavond? Geniet dan vanuit je zetel van de zonsondergang in Oostende én een concert van Sean Dhondt Nele Annemans

30 april 2020

17u04 4 Vrije tijd Met uitzondering van de laatste dagen hebben we afgelopen weken kunnen genieten van prachtig lenteweer. Helaas moesten we dat doen vanuit ons kot en dus niet aan een van onze favoriete toevluchtsoorden: de Belgische kust. En omdat we niet naar het strand kunnen, brengt Proximus het strand - inclusief zonsondergang én een concert van Sean Dhondt - naar jou thuis. Meer tips vind je in onze thuisblijfgids

Van De Panne tot Knokke-Heist loopt ze, onze geliefde Belgische kust. Wel 67 kilometer aan herinneringen bij jong en oud: op vakantie naar het appartement van oma en opa, een ijsje eten op de zeedijk, verkoeling zoeken in de Noordzee op warme dagen, noem maar op. Helaas kunnen de meesten onder ons er momenteel geen nieuwe herinneringen maken omdat we met z’n allen in ons kot moeten blijven. Daarom wil Proximus de Belgen een hart onder de riem steken door de kust naar ons thuis te brengen.

Hoe ze dat precies zullen doen? Vanavond zal op VTM en RTL TVI en op de Facebook- en Instagrampagina van Proximus de zonsondergang vanop het strand van Oostende te zien zijn. En om dat moment nog meer onvergetelijk te maken, kan je tijdens de zonsondergang ook genieten van een optreden van Sean Dhondt en zijn band.

Schatten begraven in de duinen

Want ook hij heeft een emotionele band met de kust: “Ik ging als klein manneke, samen met mijn zus, heel vaak met mijn grootouders naar hun appartementje in Oostduinkerke en heb hier superveel herinneringen aan: schatten begraven in de duinen, Urbanus-strips mogen gaan kopen in het winkeltje op den dijk, gaan varen met de catamaran van mijn vader, een warme suikerwafel en chocomelk drinken,…” Het was dan ook geen moeilijke keuze om zijn schouders mee onder dit initiatief te zetten.

Toerisme Oostende wilde deze mooie kans om haar prachtige strand te delen met de rest van België natuurlijk niet laten liggen en zette met plezier haar schouders onder de campagne. De stad treft momenteel de nodige voorbereidingen om de komende maanden zo veel mogelijk mensen op een veilige manier te ontvangen. Dankzij deze actie wordt het Oostendse vakantiegevoel alvast even over het hele land verspreid.

Bovendien hoef je niet bang te zijn dat er niets te zien zal zijn door de bewolking en regen die voorspeld worden. De opnames dateren immers al van zaterdagavond, toen de zon zich nog volop van haar beste kant liet zien.

Volg de zonsondergang vanavond 30 april via volgende kanalen:

- Tussen 20.05 en 20.15 uur op RTL TVI - gelijktijdig ook te zien op Instagram en Facebook.

- Omstreeks 20.45 uur op VTM - gelijktijdig ook te zien op Instagram en Facebook.