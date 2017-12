NINA trakteert: win een stylingset van BaByliss Eva Van Driessche

07u30 5 Bart Leye NINA trakteert Vrije tijd NINA geeft je reden om te feesten, want we geven elke dag een luxeprijs weg op de site. Ons eindejaarscadeau voor jullie! Graag gedaan.

Geen badhairdays meer in 2018. BaByliss heeft een stylingoplossing voor elke wens: glanzend glad, glamoureuze krullen of nonchalant trendy? De digitale sensoren in de stylers zorgen voor een haarstyling op maat en op de juiste temperatuur voor een gezonde haardos.

We geven 4 keer het Digital Sensor-gamma weg met haardroger, stijltang, krultang en airbrush (t.w.v. € 660).