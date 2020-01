NINA’s weekendlist: onze acht tips om er een topweekend van te maken David Devriendt

11 januari 2020

09u30 0 Vrije tijd Ah weekend, uitslapen & even geen zorgen: bestaat er iets mooiers? Neen, inderdaad. Het weekend goed invullen? Dat doe je met onze leuke tips.

1. Jezelf uitdagen

Twintig dagen lang met slechts twintig kledingstukken rondkomen. Dat is de #BrabantiaWardrobeChallenge. Op die manier ga je duurzamer om met je kleerkast. Onmogelijk? Met een goede organisatie lukt het je ongetwijfeld.

Kledingrek vanaf € 129 brabantia.com

2. Theater meepikken

Snuif eens met de hele familie cultuur op. plastiekBERTRAND – deze zondag in BRONKS in Brussel – is een visuele kindervoorstelling, gemaakt door twee kostuumontwerpsters die aan de slag gingen met winkelzakken en ander prul. kopergietery.be

3. L inks rijden

Mini Coopers, Aston Martins, Rolls-Royces, Bentleys en noem maar op. Het kruim van de Britse auto-industrie kan je bewonderen in So British! in het Brusselse Autoworld. Meer dan 55 modellen staan er uitgestald. autoworld.be

4. Bosbaden

In Japan noemen ze jezelf onderdompelen in de natuur shinrin-yoku of bosbaden. In Mechelen kan je deze zondag in het Vrijbroekpark terecht voor een workshop. provincieantwerpen.be

5. Meeleven

Vier jaar heeft ze eraan gewerkt, maar sinds gisteren is het eindelijk uit: Rare, het derde album van popzangeres Selena Gomez. Zelf noemt ze het haar eerlijkste en kwetsbaarste plaat en met Cut You Off maakt ze zelfs komaf met haar ex Justin Bieber. via o.a. Spotify en Apple Music

6. Uitglijden

Nu de kerstmarkten opgeruimd zijn, houdt de Amerikaanse tv-serie Spinning Out de schaats- microbe levend. Jonge belofte Kat, vertolkt door Kaya Scodelario, begeeft zich op glad ijs wanneer ze kiest voor een schaatspartner. Nu op Netflix.

7. Therapie volgen

Veel bekende gezichten in de Vlaamse tragikomedie All of Us. Barbara Sarafian is een therapeute die in volle midlifecrisis een zelfhulpgroep van terminaal zieke patiënten (onder wie Bruno Vanden Broecke) leidt. Nu in de bioscoop.

8. L ezen met David

Nog een boekentip nodig? Superster David Bowie was een verwoed lezer. Dit boekje verzamelt zijn honderd literaire helden. € 23,99, Uitgeverij Orlando, in de boekhandel.