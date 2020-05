NINA’s weekendlist: onze 8 tips om er thuis een topweekend van te maken David Devriendt

09 mei 2020

11u03 0 Vrije tijd Nu we met z’n allen thuiszitten, is het vaak zoeken naar activiteiten om de verveling tegen te gaan. Wij selecteerden alvast onze beste tips om er een topweekend van te maken! Meer tips vind je Nu we met z’n allen thuiszitten, is het vaak zoeken naar activiteiten om de verveling tegen te gaan. Wij selecteerden alvast onze beste tips om er een topweekend van te maken! Meer tips vind je onze thuisblijfgids

1. LUISTEREN

Hozier kennen we allemaal van de hit Take Me to Church. De Ierse zanger heeft ook een hart van goud. Van de live-opname van zijn song The Parting Glass gaan alle opbrengsten naar een organisatie die vecht tegen kindermisbruik. Dat is nodig, want sinds de pandemie zijn er meer meldingen.

op alle streamingdiensten

2. MOEDERDAG VIEREN

Geen cadeautje gevonden? Of het pakje is nooit aangekomen? Geen paniek: een bloemetje doet ook altijd deugd.

vanaf 6,95 euro per stuk Point-Virgule - livwise.be

3. BINNENKIJKEN OP SPOED

We proberen er met zijn allen zo ver mogelijk van weg te blijven nu, maar naar ziekenhuisseries kijken we nog altijd graag. In de Canadese reeks Nurses doen vijf verplegers alles voor hun patiënten.

nu op Telenet Play

4. SHOPPEN

De recessie wordt de grootste ooit. Geld uitgeven geeft de economie een boost. En het is intussen een bekend riedeltje: koop lokaal. Zoals dit funky tapijt van de Belgische Roos Vandekerckhove.

345 euro, roosvandekerckhove.com

5. POOTJEBADEN

Een opblaasbaar zwembadje is dezer dagen een waar godsgeschenk. Je houdt er je kroost een paar uurtjes zoet mee en het schenkt ze verkoeling op warme dagen. Je kan het zelfs gebruiken als voetbadje. Maak er een spetterend weekend van!

35 euro, Liewood via degeleflamingo.be

6. #PLAYLOCAL

On repeat bij ons: het nummer Mr/Mme van Loïc Nottet. Zijn album Sillygomania zou verschijnen in maart, maar dat feestje gaat niet door en nu is het uitgesteld naar een latere datum. Je kan het wel al vooruitbestellen.

21,99 euro via fnac.be

7. MIJMEREN NAAR PARIJS

Als jij niet naar Parijs mag, laat Parijs dan naar jou komen. Damien Chazelle, de regisseur van La La Land, maakte met The Eddy een miniserie over een jazzclub in de lichtstad.

op Netflix

8. LEZEN

Er zijn nog zekerheden, zoals het blijvende aan-bod mamalectuur. Later wil ik mama worden (19,99 euro) gaat over een kinderwens die niet in vervulling gaat. Onder mama’s (21,99 euro) is handig voor prille moeders.