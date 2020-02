NINA’s weekendlist: onze 8 tips om er een topweekend van te maken David Devriendt

01 februari 2020

09u21

Ah weekend, uitslapen en even geen zorgen: bestaat er iets mooiers? Neen, inderdaad. Het weekend goed invullen? Dat doe je met onze leuke tips.

1. KLEURRIJK OPTREDEN

Het Belgische The Colorist Orchestra pakt het oeuvre van Gabriel Rios aan en geeft het een nieuwe inkleuring. Aan de micro: de zanger zelf. Er is nog plek op het concert deze maandag in Roeselare.

despil.be

2. MEEZINGEN

I’m all about the bass. Ongetwijfeld heb je ooit al meegezongen met die megahit van Meghan Trainor. Nu levert de Amerikaanse zangeres met Treat Myself een nieuwe langspeelplaat af. En, zoals het in deze tijden hoort, staat self-love centraal.

nu op Spotify en Apple Music

3. IN DE BAN VAN IRAN

Trump is geen grote fan van Iran. Maar de Belgische fotografe Klaartje Lambrechts, die ook al eens voor NINA een covershoot deed, is meer gewonnen voor het land. Zij maakte een intrigerende fotoreeks van ingepakte, dansende figuren in verlaten woestijnlandschappen. Nog tot 9 februari in Antwerpen.

pedramigallery.com

4. OP KUNST- EN ANTIEKJACHT

Het Brusselse BRAFA is een van de oudste en meest prestigieuze kunstbeurzen ter wereld, gespecialiseerd in antiek en moderne kunst. Ook zeker de moeite waard als je gewoon wil windowshoppen.

brafa.art

5. BETOGEN MET WALTER

Weekendje naar Parijs? Onze Walter Van Beirendonck heeft er nu ook een expo. W:A.R. staat voor Walter: about rights en is een aanklacht tegen terreur, oorlog en klimaatmoeheid. Parijs heeft er na de gele hesjes een rebel bij.

galeriepolaris.com

6. VERSLINDEN

Subtiel is Herman Brusselmans nooit geweest. Kijk maar naar de titel van zijn nieuwe roman over de kleinste kantjes van de mens.

7. ONTSNAPPEN

Even tot rust komen is een eitje in het klassevol ingerichte suiteappartement van Maison Jackie, in een gerenoveerde zusterwoning. Er is zelfs een Japans theehoekje.

jackieboheme.be, Dorpsstraat 36, Niel

8. AFSCHEID NEMEN

Hij werd verrassend genoeg niet genomineerd voor een Oscar, maar The Farewell, over een terminaal zieke Chinese oma, blijft een fantastische, nazinderende kijkervaring.

nu in de bioscoop