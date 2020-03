NINA’s weekendlist: onze 7 tips om er thuis een topweekend van te maken David Devriendt

21 maart 2020

09u19 0 Vrije tijd Nu we met z’n allen thuiszitten, is het vaak zoeken naar activiteiten om de verveling tegen te gaan. Wij selecteerden alvast onze beste tips om er een topweekend van te maken!

1. PLANNEN

Als je dan toch thuis moet blijven, kan je net zo goed ideetjes sprokkelen voor de zomer. Teardrop is een minicaravan bekleed met Baltisch hout. Hij heeft een buitenkeuken en binnenin een comfortabel bed. Je koppelt hem aan je auto en door zijn behendigheid en lichte gewicht kan je zonder plan de wijde wereld in. Met een daktent erbovenop kunnen de kinderen mee. De Vlaamse laatstejaarsstudent Pieter Vervaeke zag de Teardrops op roadtrip in Slovenië. Hij richtte Droplife op en verhuurt en verkoopt ze nu in België.

droplife.be

2. HUIVEREN

Guur volk in Demonen, een bundel met een vijftigtal griezelige volksverhalen uit een heleboel culturen. Kannibalen, duivels, weerwolven, heksen … ze jagen ons schrik aan en toch fascineren ze ons. Je doet dit weekend ongetwijfeld je deur op slot.

3. STREAMEN

Politieke series vieren hoogtij in trumpiaans Amerika. Zo is er de gloednieuwe HBO-minireeks The Plot Against America. Dat schetst een alternatieve geschiedenis waarin vliegpionier Charles Lindbergh in de jaren 30 een fascistische president wordt.

nu op Telenet Play en Play More

4. LUISTEREN

Alicia Keys is terug. De Amerikaanse muzieklegende met 15 Grammy’s op haar naam dropte deze week haar zevende album. Alicia is een muzikale zoektocht naar wie ze is en zelf noemt ze het haar beste muziek ooit. Er komt ook een autobiografie aan. En op 12 juni kan je haar live aan het werk zien in het Sportpaleis.

nu via o.a. Spotify

5. MEEZINGEN

Loop je thuis tegen de muren op van verveling en kan je een opkikker gebruiken? Zing uit volle borst mee met het nieuwe album van #LikeMe. Daarop staan alle liedjes van het tweede seizoen van de immens populaire Ketnetserie. De avonturen van het tienermeisje Caro en hartenbreker Vince kan je streamen via vrt.nu. Puur escapisme!

6. GAMEN

Ook in de VS zijn alle sportevents afgelast door corona. Gelukkig is er PlayStation, waarmee je in je huiskamer kan honkballen in de Amerikaanse eredivisie. Met hun gloednieuwe MLB The Show 20 voor PS4 verdrijf je binnenshuis de tijd.

€ 49,99 store.playstation.com

7. ZIEN

Een zwart jongetje dat baadt in een vijver vol leliebladen. Je blijft kijken naar de foto’s van de

Nederlandse kunstenaar Ruud van Empel. Zijn digitale composities lijken realistisch, maar telkens is er sprake van visueel bedrog. Om zijn 25-jarige carrière te vieren komt er een expo aan. Tot het zover is, kan je op Van Empels site alvast rondneuzen.

ruudvanempel.nl