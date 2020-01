NINA’s weekendlist: onze 7 tips om er een topweekend van te maken David Devriendt

18 januari 2020

09u34

Bron: NINA

1. PANAMARENKO HERDENKEN

In Mu.ZEE in Oostende loopt momenteel een expo met een aantal sleutelwerken van de overleden kunstenaar. En volgende zaterdag start in Antwerpen Panamarenko – Around the World in 80 Years (foto), die je meeneemt in zijn wondere universum. Hoogvlieger! muzee.be en panamarenko.be

2. SNEEUWPRET

Je hoeft niet eens naar Les Deux Alpes of Zwitserland om de skimode, verderop in dit nummer, te dragen. Ook op de indoorsneeuwpiste Aspen in Wilrijk kan je skiën en snowboarden naar hartenlust. aspen.be

3. PLUKKEN

Op het Koningin Astridplein in Antwerpen kan je vandaag vanaf 13.30 uur gratis tulpen plukken. Ook Suske en Wiske zijn erbij. Het klinkt bijna als een nieuw stripalbum: De turende tulpenplukkers.

4. WORKSHOPPEN

Potje pottenbakken, punniken (een soort rondbreien) of zero-waste naaien? Voortaan vind je gemakkelijk een workshop of eventlocatie in je buurt op het Belgische platform Spot – zeg maar de Airbnb van workshops. spotworkshops.be

5. TOPFILM MEEPIKKEN

Ze won er net een Golden Globe voor; zo goed is Renée Zellweger als hollywoodlegende Judy Garland (bekend van Over the Rainbow) in de biopic Judy. Volgende stop: de Oscars. Nu in de bioscoop

6. STERRENKIJKEN

2020 wordt het jaar van Hooverphonic. Niet alleen doen ze in mei mee aan het Songfestival, de verkoop van hun Looking for Stars-tour loopt als een trein. Haast je dus maar als je Luka en co. live wil zien. hooverphonic.com

7. TRAPPEN MAAR!

In Brussel is Koning Auto aan zet op het Autosalon, maar in Kortrijk hebben de fietsen het voor het zeggen op Velofollies, de grootste fietsbeurs van de Benelux. Ontdek er de nieuwe honderd procent automatische Belgische speedpedelec Ellio. velofollies.be