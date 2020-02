NINA’s weekendlist: onze 7 tips om er een topweekend van te maken David Devriendt

29 februari 2020

09u28 0 Vrije tijd Ah weekend, uitslapen en even geen zorgen: bestaat er iets mooiers? Neen, inderdaad. Het weekend goed invullen? Dat doe je met onze leuke tips.

1. GALOPPEREN

Cirque du Soleil, maar dan met paarden. De arenashow Cavalluna - Legende van de woestijn combineert ruitersport met acrobatie en adembenemende muziek. Op een drafje naar het Sportpaleis!

vanaf € 36 - cavalluna.com

2. STICKEREN

Eigen huisdier, mooi huisdier. Je kan nu zelfs gepersonaliseerde stickers maken van je konijn, kat of cavia. Die kan je dan overal op plakken. Julie Van den Steen bestelde ze al voor haar hond Dirk.

€ 24,95 voor 40 stuks - stickerpet.com

3. INFLUENCEN

Rik Verheye en Joke Emmers, onze covermodellen, parodiëren in de tv-serie Influencers de in hun ogen belachelijke professionele instagrammers. Zij zullen dit maar niets vinden (check die prijs!), maar de vouwbare Galaxy Z Flip kan je op je knie, elleboog of op tafel zetten voor die perfecte video op Stories.

€ 1.500 samsung.com

4. LUISTEREN

Eerst het slechte nieuws: voor het concert van Rex Rebel in de AB op 10 maart ben je te laat. Het goede nieuws? In mei staan ze nog in Leuven én gisteren bracht de nieuwe elektronische formatie rond Sam Bettens hun allereerste album uit. Run is dansbaar en poppy.

nu o.a. via Spotify - rexrebel.com

5. KIJKEN

Het klimaat en milieuvervuiling zijn hot topics. Ook in de cinema. In de film Dark Waters neemt een advocaat het

op tegen een grote chemiereus die drinkwater vergiftigt. Zijn vrouw (Anne Hathaway) is de rots in de branding.

nu in de bioscoop

6. SHOPPEN

Ook kleine gemeentes pakken steeds meer uit met hotspots. Op een steenworp van Gent, in Lochristi, is de vernieuwde conceptstore Frau een topaanwinst. Naast mode vind je er nu ook design, keramiek en luxeskincare.

Dorp-West 114 Lochristi - frau.boutique

7. BELEVEN

De strijdvaardige arbeidster Netje, het tragische jongetje Jefke ... Ze staan op ons netvlies gebrand en laten ook nu weer een diepe indruk achter in de Studio 100-musical Daens. Thuis-acteur Peter Van De Velde imponeert als de Aalsterse priester die vecht voor de rechten van het proletariaat.

daens.be