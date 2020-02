NINA’s weekendlist: onze 7 tips om er een topweekend van te maken David Devriendt

15 februari 2020

09u22

Vrije tijd

1. Bulderlachen

William Boeva, de grappigste dwerg van de Lage Landen (zijn woorden, niet de onze!), heeft een dertigerscrisis. Hij is net op tram 3 gesprongen en dat brengt zo zijn twijfels met zich mee. Met zijn show B30VA staat hij dit weekend in Kalmthout en Harelbeke.

williamboeva.be

2. De brexit wegspoelen

Groot-Brittannië is gescheiden van Europa, maar het heeft altijd al een moeilijke band gehad met het oude continent. Kijk maar naar de tv-serie Britannia. De Romeinen veroveren het land, en de Kelten verzetten zich.

vanaf 16 februari op Telenet Play

3. Passief sporten

‘Elk nadeel heb zijn voordeel.’ ‘Daar gaat ’m, daar gaat ’m.’ Met zijn theatershow Sportman II toert Ruben Van Gucht Vlaanderen rond en gaat hij op jacht naar legendarische uitspraken uit de sportgeschiedenis. Geen sportfanaat? Ruben is leuk om naar te luisteren én te kijken!

rubenvangucht.be

4. Smullen van chocolade

Bereid je al maar voor op een opstoot van je gelukshormonen. Op het Brusselse Chocoladesalon, het grootste ter wereld, word je instant blij van de creaties van topchocolatiers. Er zijn livedemo’s, workshops en een defilé met jurken van chocola.

nog tot 16 februari in Tour & Taxis brussels. salon-du-chocolat.com

5. Mediteren

Kinderyoga en -meditatie zitten in de lift. Bij YogaVé in Deinze kan het kleine volkje vandaag aan de slag met de wobbel. En het Brusselse Aspria Royal La Rasante pakt uit met mindfulnesslessen.

yogave.be en aspria.com

6. S pinnen

Cuteness alom in Just Cats, het nieuwe fotoboekje in de populaire Insta Grammar-reeks. Samenstelster Irene Schampaert vond deze keer de poezeligste Instagramkiekjes van katten. Van kittens in matrozenpakjes tot grommende katers. Leuk om te doorbladeren!

€ 16,99, Lannoo in de boekhandel

7. Overnachten

Plan een weekendje Antwerpen in! Pal in de Joodse wijk is Boulevard Leopold hét slaapadresje, waar de belle époque nooit ver weg is.

vanaf € 115 per nacht, boulevard-leopold.be