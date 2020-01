NINA’s weekendlist: onze 7 tips om er een topweekend van te maken David Devriendt

25 januari 2020

11u10

Bron: NINA 0 Vrije tijd Ah weekend, uitslapen en even geen zorgen: bestaat er iets mooiers? Neen, inderdaad. Het weekend goed invullen? Dat doe je met onze leuke tips.

1. BAANTJES TREKKEN

Let’s get wet! Met Start to Swim verbeter je je zwemtechniek of -afstand in tien weken tijd. Dat doe je met lessen, zoals dit weekend in Mechelen, of in je eentje met een uitgewerkt zwemschema.

starttoswim.com

Badpak € 140 mariejo.com

2. BALLROOM IN DE GYM

Er is een nieuwe rage. LaBlast is een mix van fitness met klassieke dansstijlen zoals foxtrot en wals. De pasjes doe je op vlotte, moderne muziek en zonder partner.

exclusief in alle Sportoase-filialen sportoase.be

3. NAAR DE KERK

Hollywood houdt van het Vaticaan. De film The Two Popes, te zien op Netflix, is in de running voor drie Oscars. En dan is er nu The New Pope, de vervolgserie van The Young Pope, met John Malkovich en Jude Law die strijden voor de titel van paus. nu op Telenet Play

4. SLAPEN ALS EEN ROOSJE

Fit word je niet alleen in de gym of op de looppiste, maar ook in de slaapkamer. Door bedsport, jawel, maar vooral door een goede slaap. Zo past Emma (foto) haar matrassen aan je lichaamsvorm aan en brengt Auping binnenkort een antisnurkbed uit. En met een fitnesshorloge kan je je slaapcycli tracken en bijsturen. Tijd voor een dutje?

Polar Ignite € 229,90 polar.com

5. FRIS LOGEREN

Met de kwaliteit van binnenlucht is het soms erbarmelijk gesteld. Bij het Antwerpse YUST – een cross-over tussen hostel, privékamers en lofts – sturen ze positieve organismen door hun ventilatie zodat jij ’s morgens extra happy ontwaakt.

Coveliersstraat 6 yust.com

6. NAGELBIJTEN

Adrenaline alleen bij het sporten? Vergeet het. Bad Boys for Life, de langverwachte comeback van Will Smith en Martin Lawrence als politieduo én het Hollywooddebuut van Adil El Arbi en Bilall Fallah, is een en al spanning.

nu in de bioscoop

7. STREKKEN

Functionele yoga is in. Dat is minder zweverig en gericht op het zoeken naar een variatie van een pose die werkt voor jouw lichaam en je de juiste stretch geeft. Voor de details is er nu een praktisch boek.

€ 25,95, Pumbo, via bol.com