NINA’s weekendlist: onze 7 tips om er een topweekend van te maken David Devriendt

29 augustus 2020

09u46 0 Vrije tijd Ah weekend, uitslapen en even geen zorgen: bestaat er iets mooiers? Neen, inderdaad. Het weekend goed invullen? Dat doe je met onze leuke tips.

1. The starlings sluiten zomer van leuven af

Leuven organiseerde 130 kleinschalige activiteiten onder de noemer Anderhalvemetersessies. Dit weekend zijn onder anderen The Starlings, bekend van Liefde voor Muziek, de hekkensluiters.

Meer info vind je online.

2. Topexpo uit Londen nu in Genk

Van Hollywoodactrice Tilda Swinton tot Grace Jones en David Attenborough. De Britse Tim Walker kreeg ze als een van de beroemdste modefotografen allemaal voor zijn lens. Hij is vooral bekend voor zijn weelderige, romantische sets. Genk is na Londen de eerste stop van zijn overzichtsexpo met 150 werken. Dagtripje!

Meer info vind je online.

3. De nieuwste Brusselmans

Je bent voor of je bent tegen, maar het minste wat je van Herman Brusselmans kan zeggen, is dat hij een onvermoeibare veelschrijver is. In zijn nieuwste en 81ste (!) boek verdiept hij zich in een moord op een vrouw en hij schuwt daarbij, zoals we hem kennen, de onverbloemde taal niet.

21,99 euro, Prometheus

4. Routes om te delen

Knokke is mee met haar tijd. De kuststad pakt uit met drie interactieve wandel- en fietsroutes, gebaseerd op drie grote social media (TikTok, Instagram en LinkedIn). Leuk om te doen met de hele familie!

De uitgestippelde routes vind je via online.

5. Zonnen aan de reien

Je hoeft niet helemaal tot aan de zee te rijden, om te zonnebaden aan het water. In het midden van de historische Brugse Reien ligt een ponton waar je kan keuvelen en relaxen. Zwemmen is niet altijd

mogelijk, door blauwalgen in het water. Reserveren is verplicht!

Meer info vind je online.

6. Pure nostalgie

Met Nintendo en Lego spelen is niet alleen weggelegd voor tieners en kleuters. De twee entertainmentreuzen brengen een bouwset voor volwassenen uit. Wat je kan maken? Een Nintendo- console en een retro-tv waarmee je Super Mario mechanisch tot leven wekt.

229,99 euro, online te koop.

7. De langverwachte film

Vierde keer, goede keer. Telkens werd de release van Tenet uitgesteld door corona, maar eindelijk is de scifi-spektakelfilm van Christopher Nolan in de bioscoop te zien. De zoon van Denzel Washington is de protagonist die de wereld van de ondergang moet redden door ‘tijdsomkering’.