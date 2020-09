NINA’s weekendlist: onze 7 tips om er een topweekend van te maken

David Devriendt

05 september 2020

09u42 0 Vrije tijd Ah weekend, uitslapen en even geen zorgen: bestaat er iets mooiers? Neen, inderdaad. Het weekend goed invullen? Dat doe je met onze leuke tips.

1. Uitwaaien op de Waddeneilanden

Haal een frisse neus in Friesland! Wie niet bang is om nat te worden, kan wadlopen. Bij laagwaterstand vallen de zandbanken droog waardoor je over de zeebodem kan wandelen, zelfs van het vasteland naar een van de Waddeneilanden.

friesland.nl - www.wadtodo.nl

2. Homeparty

Wat zou een weekend zijn zonder een streepje muziek? Sonos’ allereerste draagbare speaker is nu al razend populair. Niet alleen zorgt hij voor een topgeluid, je neemt hem ook makkelijk mee naar het park of tot diep in je tuin.

399 euro, sonos.com

3. Maak een stressbal

Drukke werkweek achter de rug? Laat alle spanning van je afglijden en steek je eigen wollen stressbal in elkaar. Ontspannend! Dient ook als speeltje voor je viervoeter.

Doe-het-zelfkit 16 euro, ohhio.com

4. T ik kunst op de kop!

De drempelvrees om een kunstgalerij binnen te stappen, is vaak torenhoog. Die gêne kan je dit weekend gerust achterwege laten, want 38 Brusselse galeries zetten hun deuren wagenwijd open. Vergeet je mondmasker niet mee te nemen!

brusselsgalleryweekend.com

5. Binnenkijken bij de Queen

Op 15 november komt het vierde seizoen van The Crown op Netflix, over het leven van koningin Elizabeth II. Nog even geduld, dus, maar deze onthullende biografie – in de VS was het een bestseller – over de Britse vorstin is het ideale opwarmertje!

Koningin Elizabeth II, Sally Bedell Smith, 39,99 euro, uitgeverij Nieuw Amsterdam

6. Davina’s debuutalbum

Ze had een monsterhit in de Lage Landen met Hoe Het Danst (mede met dank aan Marco Borsato en Armin van Buuren). Op My Own World, haar allereerste plaat, doet de Nederlandse Davina Michelle het helemaal alleen en in het Engels.

7. Naar de ruimte met Hilary Swank

De tweevoudige Oscarwinnares kruipt in de huid van een astronaute die een missie leidt naar Mars en daarvoor haar gezin drie jaar achterlaat. Away is een ruimteserie die je niet mag missen.

nu op Netflix