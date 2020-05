NINA’s weekendlist: onze 7 tips om er een topweekend van te maken David Devriendt

23 mei 2020

Nu we met z'n allen thuiszitten, is het vaak zoeken naar activiteiten om de verveling tegen te gaan. Wij selecteerden alvast onze beste tips om er een topweekend van te maken! Meer tips vind je onze thuisblijfgids

1. JEZELF AFSLUITEN

Even een me-momentje? Dat kan met de Club One. Goedgekeurd door dj’s als Armin van Buuren. Je kalibreert het geluid volgens je geslacht en leeftijd en er is geen lawaai van buitenaf.

249 euro, jbl.com

2. LUISTEREN

Ze is al eens genomineerd voor een Oscar, maar de 23-jarige actrice Hailee Steinfeld doet het ook goed als zangeres. Haar nieuwe album Half Written Story grossiert in happy tunes.

o.a. via Spotify

3. VIRTUEEL REIZEN

Als we dan toch niet op reis kunnen, is de Spaanse tv-serie The Pier een pleister op de wonde. Een vrouw sluit vriendschap met de minnares van haar vermoorde man, de Albufera-lagune fungeert als setting.

nu via canvas.be

4. SKATEBOARDEN

Je bent nooit te oud om iets nieuws te proberen. Laat je inspireren door de meisjes in de skaterreeks Betty (op Telenet Play en Play More).

5. ZOMEREN

Je hoeft geen maand te wachten om in vakantiesfeer te raken. IKEA heeft een hele zomercollectie met veel aandacht voor het buitenleven.

Havsten € 215 ikea.be

6. CONSUMINDEREN

Ecologisch(er) leven is niet altijd even makkelijk. In Het duurzame gezin toont de familie Sterck (alias ‘Sustainable Family’ op social media) hoe je voor een ­gezonde en groene levensstijl gaat.

24,99 euro, Manteau in de boekhandel

7. UITBREKEN

De lockdown wakkerde creativiteit aan. Ook bij de Britse singer-songwriter Charli XCX. Tijdens de quarantaine maakte ze een heel album, met de hulp van haar fans. How I’m Feeling Now is een prachtig tijdsdocument.

o.a. via Spotify