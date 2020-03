NINA’s weekendlist: onze 7 tips om er een topweekend van te maken David Devriendt

07 maart 2020

09u19 0 Vrije tijd Ah weekend, uitslapen en even geen zorgen: bestaat er iets mooiers? Neen, inderdaad. Het weekend goed invullen? Dat doe je met onze leuke tips.

1. LUISTEREN

Mandy Moore is een begenadigde actrice die je misschien kent uit de bekroonde dramaserie This Is Us (te zien op Vitaya). Maar ze startte als zangeres die ooit toerde met The Backstreet Boys. Tien jaar na haar laatste album dropt ze nu Silver Linings, over eigenliefde.

o.a. via Spotify

2. BEZOEKEN

Koning Boudewijn en Fabiola van kaarsvet. Het is een van de kunstwerken die je ontdekt in de Leuvense expo Vergeten vrouwen en die in de sixties gecreëerd werden door patiëntes van psychiatrisch centrum Kortenberg. Twintig hedendaagse kunstenaressen gaan in dialoog.

upckuleuven.be

3. VERDER FEESTEN

Wild en/of druk weekend gepland? Spaar misschien nog een beetje energie voor het concert van Kelis nu maandag in de AB. De r&b-koningin viert er de twintigste verjaardag van haar debuutalbum Kaleidoscope en brengt er haar grootste hits. Milkshake, anyone?

abconcerts.be

4. TROUWEN

Romantiek troef op de trouwbeurs Engaged dit weekend in Antwerpen. Je ontdekt er vijftig standjes (niet uit de Kamasutra!), met juweliers, weddingplanners floristen en noem maar op.

€ 15,50 engaged.nl

5. ZIEN

Helemaal in de tijdsgeest: het theaterstuk De aanzegster, met Sofie Decleir (De Dag, De twaalf ...) als een beroemde actrice die het slachtoffer is van mannelijke onderdrukking.

zuidpool.be

6. STAREN

De expo van Stephan Vanfleteren lokte al heel veel volk, maar we hebben nog Belgisch toptalent. In het West-Vlaamse Otegem kan je werk bewonderen van Titus Simoens, Lara Gasparotto en Magnumfotografe Bieke Depoorter, die er onder meer haar reeks over de Parijse Agata (foto) toont.

Zolderstraat 10a, Otegem galerie10a.be

7. FLAMENCO DANSEN

Wie zegt dat je helemaal naar Andalusië moet gaan voor de betere flamenco? In Brussel overheerst dit weekend het castagnettengetik, gitaargetokkel en voetengestamp op het Bruselas Flamenco Festival in BOZAR. Zondag sluit een vrouwengroep het af. Zelf proberen? Bij Danshuis De Ingang in Gent kan je elke zondag flamencolessen volgen.

bozar.be en de-ingang.be