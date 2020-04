NINA’s weekendlist: onze 7 tips om er een topweekend van te maken David Devriendt

04 april 2020

11u02 0 Vrije tijd Nu we met z’n allen thuiszitten, is het vaak zoeken naar activiteiten om de verveling tegen te gaan. Wij selecteerden alvast onze beste tips om er een topweekend van te maken!

1. POMPEN

Je bent het vast al beu gehoord, maar blijf zo vaak mogelijk je handen wassen. Deze veganistische handzeep herinnert je eraan dat je onder alle omstandigheden vooral je elegante zelve moet blijven.

12,99 euro, The Gift Label via juttu.be

2. RAPPEN

Steun je lokale artiesten! De titel van het nieuwe album van de Belgische rapper Woodie Smalls is nu wel razend actueel. In Between Spaces is het verkennen waard.

10 euro, woodiesmalls.com

3. LENTESCHOONMAAK

Het is elk jaar vaste prik, maar geef toe, hoeveel keer doe je het écht? Nu we binnen moeten blijven, is er eindelijk wat meer tijd om het huis een grondige poetsbeurt te geven. Waarom maak je er geen gezellige gezinsactiviteit van? Vele handen maken licht werk!

Poetsset Point-Virgule vanaf 75 euro livwise.be

4.MUSEUM AT HOME

Ook Belgische exporuimtes gaan virtueel door de coronacrisis. Zo kan je via hun website op wandel door de zalen van M Leuven (mleuven.be). En in plaats van de geplande solotentoonstelling van de Deense kunstenaar Tal R in de Antwerpse Tim Van Laere Gallery (foto) kan je zijn kleurrijke werken nu digitaal ontdekken

(timvanlaeregallery.com)

5. QUARANTAINEYOGA

Haal dat matje of tapijtje tevoorschijn en doe aan yoga in je huis- of slaapkamer. Evy Gruyaert geeft je een duwtje in de rug en stelt tijdelijk drie lespakketten van Start 2 Yoga en tien kinderyogavideo’s gratis

ter beschikking in de Yoga met Evy-app. Ze is niet de enige. De Brugse Laurence Uvin geeft elke dag om 9 uur Quarantaine Yoga op haar Instagramprofiel

(@planttribe.be).

6. LEZEN

Willen of niet, we worden nu gedwongen om trager en eenvoudiger te leven. Lees voor extra tips Simpel leven. Wist je zo dat je zelf antibacteriële handgel kan maken? Komt handig van pas!

25 euro, Fontaine Uitgevers via standaardboekhandel.be

7. KAARTJES STUREN

Reizen kan niet meer, maar je kan nog altijd postkaartjes sturen. Zoals deze van reisjournaliste en fotografe Marie Monsieur. De opbrengst van de campagne die ze samen met vriendin Manon opstartte, gaat naar Dokters van de Wereld, een ngo die zich inzet voor daklozen en vluchtelingen, die nu extra kwetsbaar zijn.

20 euro voor 5 kaartjes samentegen-covid19.be