NINA’s weekendlist: Onze 7 tips om er een topweekend van te maken David Devriendt

22 februari 2020

09u26 0 Vrije tijd Ah weekend, uitslapen en even geen zorgen: bestaat er iets mooiers? Neen, inderdaad. Het weekend goed invullen? Dat doe je met onze leuke tips.

1. Luisteren

Nee, dit is niet Billie Eilish met haar gekleurde haar, maar Grimes (31). Tegenwoordig haalt de Canadese zangeres vooral het nieuws als het zwangere lief van Teslabaas Elon Musk, maar we zouden bijna vergeten dat ze ook net haar nieuwe album Miss_Anthrop0cene aan de wereld voorgesteld heeft. Op haar gothic aandoende plaat tackelt ze de klimaatproblemen. De invloed van haar wereldverbeterende beau?

Nu te beluisteren via o.a. Spotify

2. Smartlappen zingen

Met hun zessen zijn ze, en ze dompelen zich onder in het Nederlandstalige lied. Lien Van de Kelder, Mauro Pawlowski en co. veroveren deze avond cc de Warande in Turnhout met Smartschade. Er is nog plek.

koortzz.be

3. Picknicken in de stad

Het weer laat gezellig eten in de open natuur nog niet toe, maar Serra in Brussel biedt een leuk alternatief. Het hangt er vol planten, en van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat kan je er terecht voor een urban picknick.

serrabrussels.be

4. Gamen

Van piepkleine supermario’s tot volwassen Fortnite-fans. Je zal het dit weekend allemaal zien op 1UP, de Belgische gamingbeurs in Kortrijk Xpo. Je ontmoet er gameontwikkelaars, er is een arcade en ook virtual reality is nooit ver weg. Een avontuurlijk begin van de krokusvakantie!

€ 18 voor 1 dag, kinderen onder 12 jaar gratis, 1up-conference.com

5. Kijken

Met de Vlaamse Netflix krijgen we er een topstreamingdienst bij. Maar de concurrentie is sterk. In Hunters op Amazon Prime jaagt Al Pacino op hoge naziofficieren die in New York het Vierde Rijk willen stichten.

Nu te streamen op Amazon Prime Video

6. Bordeaux drinken

Niet in je luie zetel of op café, maar wel op een terrasje in Bordeaux zelf. Dankzij Thalys sta je deze zomer elke zaterdag ecovriendelijk in vier uur tijd in de Zuid-Franse stad en haar uitgestrekte wijngaarden. Boek snel!

Thalys.com

7. Japans drummen

Ze zullen te zien zijn in Japan na de Olympische Spelen, maar de wereldpremière is morgen en maandag voor Brugge. Met KODO Meets the Voices of South Africa staan een Afrikaans koor en een Japanse drumgroep samen op het podium.

Ticketsbrugge.be