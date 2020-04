NINA’s weekendlist: onze 12 tips om er thuis een topweekend van te maken David Devriendt

11 april 2020

11u05 1 Vrije tijd Nu we met z’n allen thuiszitten, is het vaak zoeken naar activiteiten om de verveling tegen te gaan. Wij selecteerden alvast onze beste tips om er een topweekend van te maken!

1. BEZIG MET WC-ROLLETJES

Een muurparcours gemaakt van wc-rolletjes (daar heeft iedereen nu toch wat extra van in huis). Het is maar een van de zestig leuke en originele spelletjes uit het boek Mijn peuter speelt!. Zo blijft je ukkepuk een tijdje zoet. Alles is makkelijk te maken met materiaal dat je in huis hebt liggen.

€ 15,99, Paulien De Smet, Uitgeverij Lannoo

2. ORIGAMIVOGELS VOUWEN

Wees creatief en steun tegelijk een goed doel. Voor elke gemaakte origamivogel die je maakt, wordt vijf euro geschonken aan het Brusselse Erasmusziekenhuis. Hoe je zo’n figuurtje maakt, vind je op YouTube. Vergeet zeker je creaties niet te delen op je sociale media met #origamiforlife

Meer info via origamiforlife.com

3. STAPELEN

Tijd om te blokken! Speel met een bouwset waarbij je edelstenen op elkaar zet, of hang een sticker aan de muur!

Muursticker vanaf € 60 via colora.be

Bouwset € 22,40 Grimm’s via blabloom.com

4. TECHNISCH DENKEN

Net als de tekenacademie bestaat er ook de techniekacademie. Daar leren jongens en meisjes op onderzoekende wijze alles over de wereld van wetenschap, techniek en technologie. Fysiek kan je er voorlopig niet naartoe, maar er is nu een website met tal van opdrachten die je thuis kan doen. Van een mondmasker maken tot je eigen vulkaan of lavalamp. Je ontdekt er ook wedstrijden en vlogs. Aan de slag!

Techniekacademiethuis.be

5. FOTOGRAAFJE SPELEN

Say cheese! Ook tussen vier muren valt er veel te fotograferen. Maak instantkiekjes van je buurman die in zijn raam staat te klappen, of van je broer die een toren bouwt. En dan zijn er nog jouw selfies!I

Instax mini 11 € 79 fujifilm.eu en instax.be

6. BEKIJKEN

De film De club van lelijke kinderen zou normaal nu in de bioscoop draaien. Gelukkig kan je hem op lumierefilms.be en dalton.be bekijken. Een president sluit alle lelijke kinderen op, maar dat pikken ze niet. Surf ook naar declubvanlelijkekinderen.jeugdfilm.be. De thema’s worden er spelenderwijs aangekaart.

7. KUNST ONTDEKKEN

In dit boekje staan de 150 favoriete kunstwerken van kinderen uit het Gentse S.M.A.K.-museum, met telkens een kort en helder woordje uitleg. Ook leuk voor de mama’s en papa’s die niet veel over kunst weten.

€ 27,99 in de boekhandel en via smak.be

8. SPORTEN

Hun mama doet aan yoga en loopt, maar wat doen de kinderen van Evy Gruyaert eigenlijk graag? Alec leeft zich uit op de trampoline in de tuin, zo blijkt, en dochtertje Helena ravot het liefst buiten onder de blauwe lucht. Daar heeft ze dan maar een werkje van gemaakt. Schattig, toch?

Alec

• zoon van Evy Gruyaert

• 7 jaar

• zit in het tweede leerjaar

• springt het liefst op de trampoline

Helena

• dochter van Evy Gruyaert

• 3 jaar

• zit in de eerste kleuterklas

• speelt graag buiten

9. BOEKETJE A LA HARPER

Neem een voorbeeld aan Harper Van Looy, het dochtertje van Bent Van Looy, en maak bloemen van wol. Supersimpel, iedereen kan het. Je hebt maar vier dingen nodig: wol, vork, schaar en pijpenragers. Zo kan je zelfs als je geen tuin hebt van de lente genieten. En van deze zelfgemaakte bloemen. Aan de slag! Harper heeft duidelijk het creatieve talent geërfd. Papa zingt en mama Martena had een naaicafé in Parijs. Ze maakte Het Grote Receptenboek Tegen Verveling, met veel doe-ideetjes en recepten. Het is uitverkocht, maar er komt misschien een tweede druk.

Harper

• dochter van Bent Van Looy en Martena Duss

• 5 jaar

• houdt van knutselen, dansen en acrobatie

Studioduss.bigcartel.com

10. OP AVONTUUR MET GIO

Moeten we deze Nederlandse vlogger nog aan je voorstellen? Met 1,2 miljoen abonnees is Gio ook in ons land heel populair. Zijn film Project Gio kan je nu (her)bekijken, want hij staat net op Netflix.

11. BEETJE OP VAKANTIEKAMP

Ook de Mechelse vzw aKadeemi, bekend van hun educatieve vakantiekampen, wil je peuter entertainen in deze periode. Met Het dagboek van Kar & Tijn hebben ze een interactief online activiteitenpakket voor leuke gezinsmomenten.

Akadeemi.be/het-dagboek-van-kar-tijn

12. FRIETZAKJES MAKEN

Een leuke doetip van Maison Slash, het webmagazine voor ouders: maak van papier of karton je eigen puntzakjes, en beschilder ze, bedruk ze met stempels of teken erop. Wedden dat die frietjes van papa of van de frituur zoveel beter smaken?

Maisonslash.be