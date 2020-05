NINA’s weekendlist: onze 11 tips om er een topweekend van te maken David Devriendt

02 mei 2020

Vrije tijd Nu we met z’n allen thuiszitten, is het vaak zoeken naar activiteiten om de verveling tegen te gaan. Wij selecteerden alvast onze beste tips om er een topweekend van te maken!

1. ANTICIPEREN

Voor alle bloemetjes die je zal krijgen voor Moederdag. Vazen met vrouwelijke vormen zie je nu overal. Scoor ze op 100% Vlaamse webshops.

2. MEDITEREN

Als het je allemaal even te veel wordt: de Vlaams-Brabantse start-up Moonbird geeft live meditatiewebinars. Ze zijn ook bezig met de ontwikkeling van een fysiek toestel om ademhalingsoefeningen mee te doen.

Moonbird.life

3. LUISTEREN

De Belgische zangeres Alice Avery heeft jaren in New York gewoond, maar nu is ze terug in het land en heeft ze net een single gelost. Warm Skin is poppy, vrolijk en de perfecte remedie tegen isolatieblues.

Thealiceavery.com

4. PRATEN MET MILEY

Er zijn net een paar nummers van haar album gelekt en ze zit zoals iedereen in zelfquarantaine, maar Miley Cyrus laat het haar humeur niet verpesten. Elke weekdag geeft ze een talkshow op haar Instagramprofiel (@mileycyrus). Ze kreeg al de zegen van Ellen DeGeneres.

5. BEHANGEN

Nu telewerken het nieuwe normaal is en we deze zomer waarschijnlijk met zijn allen thuis vakantie vieren, mag een beetje extra kleur in het interieur best. Roomblush maakt al sinds 2013 funky behang- papier voor klein en groot. Deze lente zijn pastelkleuren nooit ver weg. Oprollen, die mouwen!

€ 69 per rol (4 x 50 x 285 cm) roomblush.com

6. SWIPEN

Na al dat extra getokkel van de laatste weken toe aan een nieuwe tablet? De Galaxy Tab S6 Lite is er in het coole Angora Blue en komt met een virtuele assistent en een fijnere S Pen.

€ 379 samsung.com

7. VERWENNEN

Twee vliegen in één klap: met een giftset van Marie-Stella-Maris maak je iemand heel blij én schenk je een vast bedrag aan hun foundation, die wereldwijd schoon drinkwaterprojecten steunt.

€ 45 o.a. via blos-shop.be

8. CADEAUTJES SPROKKELEN

Zomaar nog last minute een attentie kopen voor Moederdag zit er dit jaar niet in. Plannen is vereist en online bestellen een must. Onze tip: deze sticker van het Belgische Goegezegd. Omdat mama zijn het allerhoogste ambt is.

€ 9,95 goegezegd.com

9. GEZICHTEN SPOTTEN

Altijd grappig als je in lukrake objecten plots een gezicht meent te zien. Dat fenomeen heeft zelfs een naam, pareidolie, en Irene Schampaert maakte er een tof boekje over, met het betere smoelenwerk. Lachen geblazen!

I See Faces € 14,99 uitgegeven bij Lannoo

10. TV-KIJKEN

Nu Hollywood op apegapen ligt, is het aanlokkelijk om terug te blikken op het gouden tijdperk. Dat kan nu met de minireeks Hollywood, over een groep wannabe-acteurs die het na WO II proberen te maken in de bikkelharde, bekrompen filmbranche.

Nu op Netflix

11. ZONNEN

Deze zondag is het Dag van de Zon, waarbij de focus ligt op het belang van zonne-energie. Genieten mag ook, en dat doe je het best in Belgisch buitenmeubilair.

Vanaf € 899 royalbotania.com