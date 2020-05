NINA’s weekendlist: onze 11 tips om er een topweekend van te maken David Devriendt

16 mei 2020

09u34 1 Vrije tijd Nu we met z’n allen thuiszitten, is het vaak zoeken naar activiteiten om de verveling tegen te gaan. Wij selecteerden alvast onze beste tips om er een topweekend van te maken! Meer tips vind je Nu we met z’n allen thuiszitten, is het vaak zoeken naar activiteiten om de verveling tegen te gaan. Wij selecteerden alvast onze beste tips om er een topweekend van te maken! Meer tips vind je onze thuisblijfgids

1. LEZEN

De populaire één-serie GR5 is net afgelopen, maar gelukkig is er nu het boek. Met een blik achter de schermen en tips over de wandelroute.

35,99 euro, in de boekhandel

2. KUNST KOPEN

Niet alleen fleur je je muur op als je een (foto)kunstwerk koopt van het Art Feeds-project van kunstinitiatief The Wunderwall. Twintig procent van de opbrengsten gaat naar de Antwerpse voedselbanken.

thewunderwall.com

3. OPENBLOEIEN

Blooming business: ook bloemenwinkels zijn weer open. Vorige week ging alle aandacht naar Moederdag, nu mag je jezelf verwennen. Niets zegt meer lente dan een verse ruiker in huis.

wilderwilder.be

4. LUISTEREN

Heuglijk nieuws: de langverwachte Bedroom EP van Selah Sue is sinds gisteren uit. De Leuvense zangeres zette haar zangcarrière bewust on hold voor haar twee kinderen. Zij vormden de inspiratie voor haar nieuwe songs, die ze ook zelf producete.

selahsue.com

5. DROMEN

Een weekendje weg met vrienden, voorlopig is het nog een fantasie. Hotel Qbic Brussel organiseert alvast een wedstrijd waarbij je een all-intripje naar onze hoofdstad kan winnen voor tien personen, na de lockdown. Waag je kans!

qbichotels.com

6. SHOPPEN

Weer gaan werken, winkelen en wat meer mensen zien. Een goede handhygiëne is belangrijker dan ooit. Scoor je handwash van cultlabel Aesop online of in een van hun boetiekjes.

9 euro, aesop.com

7. WORKSHOPPEN

Verveeld? Tijd om iets nieuws te leren. Tip: volg een onlineworkshop foodfotografie. Zo maak je nog betere kiekjes van al die coronabaksels, de naam foodporn waardig.

spotworkshops.be

8. BINGEN

Van de maker van La Casa de Papel: de gloednieuwe serie White Lines. Een vrouw trekt naar Ibiza om de

mysterieuze moord van haar broer op te lossen. Verwacht broeierige taferelen. De ideale ersatz voor echte tripjes naar het witte eiland.

nu op Netflix

9. DUETTEN ZINGEN

Ze maken furore in Liefde voor Muziek op VTM maar The Starlings brachten net ook hun debuutalbum Don’t Look Back uit. De stemmen van singer-songwriters en lovers Kato en Tom Dice blenden mooi samen.

wearethestarlings.com

10. MEPPEN

De perfecte bezigheid als je afstand moet bewaren. Sla een balletje in je tuin, in het park of op het strand. Zo’n beachballset is ook handig voor die staycation aan zee.

25 euro, via pietmoodshop.be

11. INRICHTEN

Breng het vakantiegevoel in huis. Louis Demuynck zat op Erasmus in Colombia en werd er verliefd op de boho terracotta potten. Die importeert hij nu naar ons land.

vanaf 49,90 euro (8 stuks), colombianboho.com