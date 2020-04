NINA’s weekendlist: onze 10 tips om er thuis een topweekend van te maken

David Devriendt

25 april 2020

09u34 0 Vrije tijd Nu we met z’n allen thuiszitten, is het vaak zoeken naar activiteiten om de verveling tegen te gaan. Wij selecteerden alvast onze beste tips om er een topweekend van te maken!

1. PLANTJE GEVEN

Je hoeft niet bang te zijn dat de ontvanger het groen niet in leven kan houden. Want de ‘plant’ van

de Belgische verpakkingsproducent moonfox is van karton, dat anders blijft liggen door corona.

Vanaf 8,22 euro, moonfox.be

2. LOUNGEN

Nu onze zomerreizen aan een zijden draadje hangen, is vakantie in eigen tuin honderd procent coronaproof. In deze Acapulco-schommelstoel van het Belgische CASA is het heerlijk achteroverleunen, ook nu al in de lente.

99 euro, casashops.com

3. RECYCLEREN

Twee vliegen in één klap als je een tv van Samsung bestelt: je hebt jaren kijkplezier en met de duurzame verpakking kan je onder meer een kattenhuis in elkaar flansen.

Samsung.com

4. RENOVEREN

Deze zondag zou normaal de hoogdag van renoverend Vlaanderen geweest zijn. Maar in plaats van een namiddag een huizentoer te doen en inspiratie te verzamelen voor je verbouwplannen, krijgt de Renovatiedag nu een virtueel tintje. Tijdens de Blijf-in-uw-kot-editie ga je dit weekend vanuit je luie zetel op bezoek langs de knapste renovaties. Je kan je zoekopdracht verfijnen per provincie, architect of type woning. Happy browsing!

Renovatiedag.be

5. WANDELEN TUSSEN BLOESEMS

Geniet vanuit je kot van de prachtige bloesempracht! Als allereerste Limburgse gemeente heeft Bilzen en onlinemagazine waar de lentesfeer van afspat.

Boeiendbilzen.be

6. #PLAYLOCAL

De Belgische singer-songwriter TheColorGrey – je kent hem misschien ook als de vriend van Danira Boukhriss Terkessidis – lanceerde gisteren zijn tweede album. Overcome gaat over de obstakels die we in het leven moeten overwinnen. Een actuele boodschap, verpakt in soulpop met een stevige beat.

17,50 euro via bilborecords.be en op Spotify

7.GAMEN

Je kan in je handjes wrijven, want sinds gisteren is de nieuwe Switch Lite van Nintendo te koop in flashy koraalroze. Jouw handlanger tegen verveling.

219 euro, nintendo.be

8. STOMEN & SPROEIEN

Oppervlakten ontsmetten en schoonmaken hoort er vandaag nu eenmaal bij. Zet in op ecologische poetsmiddelen. Of pak bacteriën en virusdeeltjes aan met een stoomreiniger.

9. VERKLEDEN

In tijden van crisis kent creativiteit geen grenzen. Het is een rage om met enkele attributen grote kunstwerken na te doen, zoals deze jongen met een schilderij van Magritte of een hele bende verplegers met een ode aan Het Laatste Avondmaal van Da Vinci. Join the club!

instagram.com/tussenkunstenquarantaine

10. LOSGAAN

Geen zomerfestivals? Best balen! Maar laat dat de pret niet helemaal bederven: bouw in intieme kring nu al een feestje. De Belgische dj-producer Lost Frequencies dropte net de exclusieve aftermovie van zijn concert in Vorst Nationaal gratis op YouTube. Trek dus je beste partyoutfit aan en knallen maar!