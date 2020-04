NINA’s weekendlist: onze 10 tips om er thuis een topweekend van te maken David Devriendt

18 april 2020

1. SPORTEN

Bewegen in je kot vergt doorzetting. En een online personal trainer helpt zeker, iets verderop in dit nummer lees je er alles over. Maar ook een smartwatch kan goed zijn om je sport- of fitnessdoelen te halen. Get moving!

€ 379,99 bel.garmin.com

2. FOTOKUNST IN HUIS

Steun je lokale creatieve talenten! Ook Belgische freelancefotografen zijn getroffen door de gezondheidscrisis. Zij bundelen nu de krachten en richten webshops op waar je hun foto’s kan kopen voor thuis, soms tegen verminderd tarief.

Photocoop.eu

Ila-foundation.myshopify.com

3. LIEFDE STUREN

Toon je waardering voor je dierbaren of je helden met een grappig kaartje van het Belgische Kaart Blanche. Onze favoriet: ‘You mean more to me than toilet paper’. *gniffel*

€ 3 per stuk kaartblanche.com

4. WINDOWSEEING

Nu staan er heel veel beertjes, maar je zou versteld staan van wat mensen nog zoal achter hun raam zetten. Het boek Strange Things Behind Belgian Windows is het bewijs.

€ 17,50 via luster.be

5. BALLET DANSEN

Hij is gestopt met professioneel ballet, maar gelukkig is hij zijn moves nog niet kwijt. Op Instagram (@wimvanlessen) geeft Wim Vanlessen live een barrework-out. Het is eens wat anders dan push-ups en squats.

6. IJSJES ETEN

Veel extra aanmoediging heb je vast niet nodig, maar als je vóór 28 mei je mooiste foto instuurt van een ijsje – in alle vormen, smaken en maten – maak je kans om een hele zomer gratis ijsjes te smullen. Snakken we daar niet allemaal naar nu?

Alle info via visitkoksijde.be/zomeractie

7. MEENEURIËN

Het nieuwe tieneridool? Na Billie Eilish is dat de Amerikaanse Conan Gray. Hij wordt de nieuwe popprins van triestige internetteens genoemd.Zijn debuutalbum Kid Krow is een aangename ontdekking. Hij is een kind van zijn tijd en zingt ook over genderfluïditeit.

€ 16 via bilborecords.be en o.a. via Spotify

8. TUINIEREN

Het is de tijd van het jaar. Groene vingers die opnieuw kriebelen en een terras of tuin die je aandacht vragen. Eerst verpotten en wieden, daarna genieten van je harde werk.

Gieter € 49 en pot € 25 - arket.com

9. TONEELKIJKEN

Het Antwerpse theatergezelschap FroeFroe mengt poppen, acteurs en livemuziek in hun voorstellingen. Die kan je nu ook online op VIMEO en YouTube beleven met het hele gezin. Uurtjes kijkpret verzekerd!

Froefroe.be

10. UITSLAPEN

Blijf lekker lang in dromenland met het Belgische slaaplinnen van Marie-Marie. Zussen Valerie en Laurence gaan alleen voor kwaliteit en lanceerden net ook een collectie beddengoed met trendy

tie-dyeprint.

vanaf € 129 marie-marie.com