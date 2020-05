NINA’S weekendlist: onze 10 tips om er een topweekend van te maken David Devriendt

30 mei 2020

1. VLINDERS JAGEN

Een van de 123 leuke doetips uit het boek De natuur in (Lannoo, € 25,99): vlinders zoeken. Niet met een netje in de aanslag, maar met een fotocamera – dat is een pak diervriendelijker. En je hoeft niet eens zo ver van huis te gaan.

2. BOSBADEN

Nu al aan te stippen in je zomeragenda: Slô in de diepe Ardennen. Verspreid over een bos van 11 hectare, op een uurtje van Brussel, hangen zes afgelegen boscabines er in de bomen. Je bent er volledig off-the-grid, tussen al het groen. De perfecte getaway om al je zorgen even te vergeten.

vanaf 150 euro per nacht - slo-escape.com

3. FIETSEN

Veel zomerse fietstochtjes gepland? De Coco-Mat Bike is gemaakt van massief essenhout en gaat lang mee.

1.750 euro, coco-mat.bike

4. LUISTEREN

Blanche – geboren Ellie Delvaux – behaalde voor ons land nog de vierde plaats op het Eurovisiesongfestival in 2017. Ze won ook twee MIA’s. Nu is haar debuutalbum er. Empire is een showcase voor haar straffe stem.

o.a. via Spotify

5. BEZOEKEN

Blij dat de musea weer open zijn! In Brussel stap je letterlijk in de middeleeuwse wereld van Bruegel dankzij videomapping, soundscapes en 360°-projecties.

beyondbruegel.be

6. TUINIEREN

Breng de natuur in huis en maak je eigen plantenterrarium. Zo’n afgesloten fles met een eigen micro-ecosysteem kan je al langer kopen in bloemenwinkels, maar zelf de handen uit de mouwen steken met een DIY-kit is een plezante weekendactiviteit.

39,95 euro, Esschert via juttu.be

7. DICHTEN

Poëzie is vaak zwaarwichtig, maar de Nederlandse Lotte van der Zwet houdt het heel eenvoudig en kort. Haar gedichten zijn snackable, maar weten toch altijd een emotie te raken.

15 euro, uitgeverij Orlando

8. IJSBEREN

Dierenparken zijn weer open. In Pairi Daiza gaat veel aandacht naar The Land of The Cold, de nieuwe verblijfplaats van de ijsberen.

pairidaiza.eu

9. STAREN

Via The Female Gaze kan je tijdelijk werk kopen van zestig vrouwelijke fotografen uit de Benelux. Snel zijn dus!

thefemalegaze.works

10. KAJAKKEN

Ze huren mag voorlopig nog niet, maar je kan onze Belgische wateren wel bevaren met je eigen kajak. Heb je er geen? Ga voor een opblaasbaar of plooibaar model. Handig om mee te nemen. Je vindt er bij Decathlon, A.S.Adventure en – iets prijziger – het Belgische Oru Kayak (foto).

849 euro, plooikajak.be